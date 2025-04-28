TBMM Başkanı Kurtulmuş Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti

Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temasları kapsamında, Tanrı Dağı eteklerindeki Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaretinde, Kırgızların 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanını simgeleyen ve 'Büyük Kaçış' anlamına gelen 'Ürkün' anıtına çelenk bıraktı.

Kurtulmuş, 1938'de gizlice kurşuna dizilen dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı ve dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un babası Toleykul Aytmatov'un da aralarında olduğu 138 Kırgız aydının mezarına çiçek bıraktı ve dua etti.