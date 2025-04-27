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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kırgızistan'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kırgızistan'da

16:5327/04/2025, Pazar
AA
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.


Kurtulmuş'u, Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Jogorku Keneş (Meclis) Başkan Yardımcısı Nurlan Azıgaliev, Kırgızistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Alişer Kozuev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ile diğer yetkililer karşıladı.



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