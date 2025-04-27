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Papa son yolculuğuna uğurlandı

Papa son yolculuğuna uğurlandı

04:0027/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Papa'nın naaşı, Türkiye saatiyle 14.00 sıralarında Roma'daki Bazilika'ya ulaştı.
Papa'nın naaşı, Türkiye saatiyle 14.00 sıralarında Roma'daki Bazilika'ya ulaştı.

21 Nisan’da hayatını kaybeden Papa Francesco, Vatikan'da dünya liderlerini bir araya getiren 2 saatlik bir cenaze töreninin ardından defnedildi. 150 bin kişi Papa'nın cenazesini görebilmek için sokaklara çıktı. Cenaze törenine Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francesco için dün Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze merasimi düzenlendi. Merasim, dün Türkiye saatiyle 11.00 sıralarında Vatikan'da yapıldı. Papa'nın tabutu, Aziz Petrus Bazilikası’ndan Aziz Petrus Meydanı'na getirildi. Tabutun meydana taşındığı sırada meydanda 150 bin kişinin alkış tuttuğu görüldü. Cenaze ayini, Kardinaller Koleji Dekanı olan İtalyan Kardinal Giovanni Battista Re tarafından yönetildi. Tören sırasında Latince ilahilerin yanı sıra aralarında İtalyanca, İspanyolca, Çince, Portekizce ve Arapçanın da olduğu çeşitli dillerde dualar edildi. Ayinin sona ermesinin ardından Papa'nın tabutu, vasiyetinde defnedilmek istediğini söylediği Roma'da Azize Büyük Meryem Bazilikası'na doğru yola çıkarıldı.


KAVGANIN ARDINDAN CENAZEDE GÖRÜŞTÜLER

Papa'nın tabutunun bazilikaya götürülmesinin ardından kapılar görevliler tarafından kapatıldı ve törenin bundan sonraki kısmı kamuoyuna kapalı bir şekilde devam etti. Daha önce kilise içindeki defin işleminin kamuoyuna açık bir şekilde gerçekleşti-rilmeyeceği açıklanmıştı. Vatikan’dan Türkiye saatiyle 16.00 sıralarında yapılan açıklamaya göre, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francesco, vasiyeti üzerine Roma’daki bazilikaya gömüldü. Defin işleminin yaklaşık yarım saat sürdüğü belirtildi. Vatikan'daki törende Türkiye’yi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil ederken, törene katılanlar arasında ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Joe Biden, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi isimler de yer aldı. İngiltere Kraliyet Ailesi’nden Galler Prensi William da babası Kral 3’üncü Charles’ı temsilen katıldığı cenaze töreninde bazilikada Papa’nın tabutunun yanına geldi. Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da yaşanan hararetli görüşmenin ardından haftalar sonra cenaze marjında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.


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