Papa Franciscus 250 bin kişilik törenle defnedildi

Yüzlerce din adamının da bulunduğu töreni yöneten Kardinal Giovanni Battista Re yaptığı konuşmada, Papa Franciscus'un 12 yıllık hizmetinin önemli anlarına değindi. Papa Francis'i zihinlere ve kalplere dokunan bir Papa olarak nitelendiren Kardinal Re, "Ona dair hafızalarımıza kazınacak son görüntü, geçtiğimiz pazar günü Paskalya Bayramı'nda yaşandı. Papa Francis, ciddi sağlık sorunlarına rağmen Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan bizleri kutsamak istedi. Ardından üstü açık Papamobil'e binerek Paskalya ayini için toplanan büyük kalabalığı selamlamak üzere bu meydana indi. O, halkın arasında olan bir Papaydı" ifadelerini kullandı. Kardinal Re, Papa'nın göçmenlere ve mültecilere yönelik çabalarını ve Midilli adası, ABD-Meksika sınırına yaptığı ziyaretleri hatırlattı. Kardinal Re,

"Mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler lehine gerçekleştirdiği sayısız jest ve çağrı mevcuttur. Kendisi, yoksullar adına çalışma konusunda ısrar ederek bu hususta daima süreklilik göstermiştir"