Papa Franciscus 250 bin kişilik törenle defnedildi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda dünya liderlerinin de aralarında bulunduğu 250 bin kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninin ardından Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedildi.
Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Franciscus için Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni gerçekleştirildi.
Tören, Papa Franciscus'un naaşının Aziz Petrus Bazilikası'ndaki meydana taşınmasıyla Türkiye saati ile 11.00'de başladı.
- Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katıldığı törende BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da hazır bulundu.
"Duvarlar değil, köprüler inşa edin"
Papa Franciscus'un, "Duvarlar değil, köprüler inşa edin" sözünü defalarca tekrarladığını da sözlerine ekledi.
1903'ten bu yana Vatikan dışına gömülen ilk papa oldu
Papa Franciscus'un naaşı, Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'ndaki törenin ardından "Popemobil" aracına konularak Roma'daki dört papalık bazilikasından biri ve şehirdeki Meryem Ana'ya adanmış en büyük bazilika olan Santa Maria Maggiore Bazilikası'na götürüldü. Papa'nın tabutunun taşındığı sırada 150 binden fazla kişi Roma sokaklarını doldurdu. Papa Franciscus, 14. yüzyılın başlarında inşa edilen Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda düzenlenen basına kapalı özel bir törenle üzerinde sadece "Franciscus" yazan bir mezara defnedildi.
Papa Francis, ayrıca 1903'te ölen Papa XIII. Leo'dan bu yana Vatikan dışına gömülen ilk papa oldu.
Santa Maria Maggiore Bazilikası'na ise yalnızca 7 Papa gömülmüştü
Kilise geleneğine göre cenaze töreni genellikle papanın ölümünden sonraki 4-6 gün içinde Aziz Petrus Meydanı'nda yapılıyor. 1914'ten bu yana papalar, Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nın altındaki "Vatikan Mağaralarına" defnedilmişti. Felç ve kalp yetmezliği nedeniyle 21 Nisan'da hayatını kaybeden Papa Francis'in defnedilmek istediği Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na ise yalnızca 7 Papa gömülmüştü. Papa Francis, 1669'dan bu yana Santa Maria Maggiore Bazilikası'na gömülen ilk kişi oldu.
Papa Francis, papa olduktan 24 saatten kısa bir süre sonra Santa Maria Maggiore Bazilikası'na gelerek dua etmişti. Papa Francis, Roma dışındaki her ziyaretinden önce ve Vatikan'a dönüşünde düzenli olarak Santa Maria Maggiore Bazilikası'na gidiyordu.