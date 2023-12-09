TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ABD'nin veto kararına tepki: Öldürülen her çocuğun kanında ABD'nin de eli var

"Dünya artık böyle ağır bir yükü taşıyamıyor. Böyle bir sistem biz istesek de devam etmez. Kaldı ki bizim milletimiz haktan, insaftan, hakikatten, vicdandan ve insanlıktan yanadır. Dünya 5'ten büyüktür derken, sadece bir slogan söylemiyoruz. Bu dünya sisteminin artık yaşanılmaz ağır bir gayri insani yük olduğunu bütün dünyaya ilan ediyoruz. Önceki gün Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamanın sonucu 13'e karşı 1 değil. Bütün insanlığa karşı 1'in karşı gelmesidir. Bütün insanlığın artık yeni bir dünya sistemi istiyoruz diye haykırışıdır. Ömrümüz olursa bir görürüz görmeyiz ama buradaki genç arkadaşlarım hayatları içerisinde yeni bir Birleşmiş Milletlerin kurulduğunu ve yeryüzünde adalete, hakkaniyete ve vicdana dayalı bir sistemin tesis edileceğini mutlaka göreceklerdir. O gün geldiğinde hep beraber şunu diyeceğiz, Allah rahmet eylesin, ruhları şad olsun"