TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ABD'nin veto kararına tepki: Öldürülen her çocuğun kanında ABD'nin de eli var

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş, Eyüpsultan Belediyesi'nin gerçekleştirdiği "100 Sanatçı 100 Eser" isimli 100. Yıl Cumhuriyet sergisinin açılışına katıldı. Kurtulmuş'a, AK Parti Kayseri milletvekili Hulusi Akar, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken eşlik etti.
Açılışta ABD'nin Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen kararını veto etmesiyle ilgili olarak konuşan Kurtulmuş,
"Bu söylediklerimizi tespiti teyit eden maalesef bir gelişmeye daha şahit olduk. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Amerika halklarının da önemli bir kısmının karşı çıkmasına rağmen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada veto yetkisi kullandı. Sayın Guterres, Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak güvenlik konseyini çağırdığı zaman şunu söylemiştik, 'Sayın Guterres'i tebrik ederiz artık insanlık adına son haykırıştır.' O daveti yaptı konsey toplandı. 13 kişi bu durdurulsun dedi. İngiltere o ince siyasetinin gereği sessiz kaldı. Amerika da kaba siyasetinin gereğini yaparak İsrail' e bir kere daha destek verdi. Lafı evirip çevirmeden söylememiz lazım. Dünkü karardan sonra Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin de suçu vardır. Oraya gelen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin üyeleri diğer ülkeler İsrail'e karşı bir şey yapın demiyor. Acil ateşkes yapın, insani yardımları oraya ulaştırın diyor. Gerekçeniz nedir? diye sorduğumuz zaman, söyledikleri aynen İsrail'in ürettiği sahte gerekçelerin birebir aynısıdır. Bu kabul edilemez. İnsanlık vicdanı bunu asla geçiştiremez"
dedi.
'Oylamanın sonucu 13'e karşı 1 değil, bütün insanlığa karşı 1'in karşı gelmesidir'
'Oylamanın sonucu 13'e karşı 1 değil, bütün insanlığa karşı 1'in karşı gelmesidir'
Kurtulmuş konuşmasını,
"Dünya artık böyle ağır bir yükü taşıyamıyor. Böyle bir sistem biz istesek de devam etmez. Kaldı ki bizim milletimiz haktan, insaftan, hakikatten, vicdandan ve insanlıktan yanadır. Dünya 5'ten büyüktür derken, sadece bir slogan söylemiyoruz. Bu dünya sisteminin artık yaşanılmaz ağır bir gayri insani yük olduğunu bütün dünyaya ilan ediyoruz. Önceki gün Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamanın sonucu 13'e karşı 1 değil. Bütün insanlığa karşı 1'in karşı gelmesidir. Bütün insanlığın artık yeni bir dünya sistemi istiyoruz diye haykırışıdır. Ömrümüz olursa bir görürüz görmeyiz ama buradaki genç arkadaşlarım hayatları içerisinde yeni bir Birleşmiş Milletlerin kurulduğunu ve yeryüzünde adalete, hakkaniyete ve vicdana dayalı bir sistemin tesis edileceğini mutlaka göreceklerdir. O gün geldiğinde hep beraber şunu diyeceğiz, Allah rahmet eylesin, ruhları şad olsun"
sözleriyle sonlandırdı.
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