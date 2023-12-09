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Dünya

ABD'nin BM Güvenlik Konseyi veto kararına Avrupa ülkelerinden tepki

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sunduğu Gazze'de derhal insani ateşkes ilan edilmesini isteyen tasarıyı veto etti. İsviçre, Slovenya ve Malta, veto kararına tepki gösterdi.

13:10 - 9/12/2023 Cumartesi
AA
BM Güvenlik Konseyi
BM Güvenlik Konseyi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sunduğu Gazze'de derhal insani ateşkes ilan edilmesini isteyen tasarıyı


İsviçre Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, BMGK'de, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının veto edilmesinden üzüntü duyulduğu belirtildi.


Paylaşımda, "İsviçre, İsrail'in güvenlik ve savunma hakkını etkilemeyen geçici bir 'insani ara'yı destekliyor" ifadeleri yer aldı.


Malta'nın BM Daimi Temsilciliğinin X platformundan yapılan paylaşımda, Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin (BAE) Gazze'deki krize ilişkin BMGK'ye sunduğu ve Malta'nın eş sunucusu olduğu karar tasarısının veto edilmesi nedeniyle üzüntü duyulduğu bildirildi.


Paylaşımda
, "Gazze'deki durum savunulamaz ve felakettir. Acil olarak insani bir ateşkes sağlanması gerekiyor"
ifadeleri yer aldı.

Slovenya'nın BM Daimi Temsilciliğinin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda,
"BM Genel Sekreteri'nin BMGK'ye insani bir felaketi önlemek için harekete geçme çağrısı ve insani ateşkes ilan etme talebinin ardından çok önemli bir adım olarak gördüğümüz ve BAE tarafından sunulan karar tasarısının BMGK tarafından kabul edilmemesinden üzüntü duyuyoruz."
ifadeleri kullanıldı.


İki devletli çözüm

Slovenya'nın öncelikli olarak "Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmasını" desteklediği vurgulanan açıklamada, iki devletli çözüme dayanan, İsrail'in güvenliğini sağlayacak ve Filistin'in tanınmasına yol açacak uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesinden yana olunduğu bildirildi.


Karar tasarısı veto edildi

BMGK'de BAE ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edilmişti.


İngiltere "çekimser" oy kullanırken diğer 13 üye "evet" oyu kullanmıştı.



#BMGK
#gazze
#veto
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