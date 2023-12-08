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Dünya

ABD'den Gazze'deki ateşkese veto

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99. maddesini işletmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Guterres'in bu hamlesi sonrası Gazze gündemiyle acil toplantı kararı almıştı. ABD ise söz konusu acil oturumda oylanan ve Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.

Semih Bozkuş
23:52 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 00:39 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) (Foto: Arşiv)
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) (Foto: Arşiv)

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.


BMGK'de Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylandı.

ABD veto etti, İngiltere 'çekimser' kaldı

Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edildi.


İngiltere "çekimser" oy kullanırken diğer 13 üye "evet" oyu kullandı.


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Şartı'nın 99. maddesini işleterek Konseye gönderdiği mektuba atıfta bulunulan karar tasarısında, Gazze Şeridi'ndeki korkunç insani durum ve Filistin halkının çektiği acılara işaret edilerek tüm sivil toplumların korunması gerektiği belirtiliyordu.


Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılıyordu.


Karar tasarısında, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.


ABD'nin BM Daimi Temscilisi Robert Wood, karar tasarısında Hamas'ın kınanmadığını, bazı Konsey üyelerinin bu konuda sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.


Guterres BM Şartı'nın 99. maddesini işletmişti


Genel Sekreter Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99. maddesini işletmiş ve 6 Aralık'ta BMGK'ye mektup göndermişti.


Guterres, "Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil." ifadelerini kullanmıştı.


BMGK'de 7 Ekim'in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen 2712 sayılı karar 15 Kasım'da kabul edilmişti.



#ABD
#Birleşmiş Milletler
#BMGK
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#Ateşkes
#Veto
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