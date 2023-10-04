TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski AK Parti Milletvekili Öztürk için taziye mesajı

Tahir Öztürk - Numan Kurtulmuş
23. ve 26. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında,
"Değerli arkadaşımız, 23. ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Tahir Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun"
ifadelerini kullandı.
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15 dakika önce