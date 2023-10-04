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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski AK Parti Milletvekili Öztürk için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden eski AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, mesajında, "Değerli arkadaşımız, 23. ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Tahir Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Halil Akkoç
15:33 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tahir Öztürk - Numan Kurtulmuş

Tahir Öztürk - Numan Kurtulmuş

23. ve 26. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında,
"Değerli arkadaşımız, 23. ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Tahir Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun"
ifadelerini kullandı.
#Tahir Öztürk
#Numan Kurtulmuş
#AK Parti
#Elazığ
#TBMM
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