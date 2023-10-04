TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski AK Parti Milletvekili Öztürk için taziye mesajı

"Değerli arkadaşımız, 23. ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Tahir Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun"