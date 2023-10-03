AK Parti eski Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk Ankara'da hayatını kaybetti

AK Parti eski Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk
AK Parti Elazığ 23. ve 26. dönem Milletvekili Tahir Öztürk vefat etti.
Edinilen bilgiye göre Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi'nde 73 yaşında hayatını kaybetti.
Elazığ'da 2 Haziran 1950'de dünyaya gelen Öztürk, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.
Öztürk, özel sektörde kurucu üyelik ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı, 3 dönem Anavatan Partisi Elazığ İl Başkanlığı, 1 dönem Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Elazığ İzzet Paşa Vakfı Kurucu Üyesi olan Öztürk, İhsaniye Camii Derneğinin 2. başkanlığını yaptı.
Öztürk, 23. ve 26. dönemde Elazığ Milletvekili seçildi, KİT Komisyonu, Madencilik Araştırma Komisyonu ve Küresel Isınma Araştırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu.
Tahir Öztürk, 3 çocuk babasıydı.
Tahir Öztürk'ün eşi Prof. Dr. Mualla Öztürk de temmuz ayında hayatını kaybetmişti.