TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in insanlık dışı saldırılarına tepki: Bütün dünya seyretti insanlık nerede

Türkiye’nin milli sanayi alanında geliştiğini söyleyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bizim gençlik yıllarımızdaki, önümüzdeki büyük hedeflerden bir tanesi Türkiye’nin kendi milli sanayisini kurabilme hayaliydi. O zaman bu fikre karşı çıkanlar, Türkiye’nin kendi milli sanayi hamlesini yapamayacağına inananlar, hep dışarıdan gelecek bir takım ithal teknolojilerle ancak Türkiye’nin ayakta durabileceğini zannediyorlardı. Türkiye kendi milli sanayisini kurabilir, geliştirebilir hatta dünyada rekabet edebilir inancıyla bugünlere geldik. Türkiye’nin gecikmiş de olsa yerli otomobili oldu. Türkiye’nin uzay çalışmalarına, Türkiye’nin özellikle yüksek teknolojilerdeki gelişmelerini gördükçe Allah’a şükrediyoruz. Dün Türkiye’ye devrim arabalarını çok görenlerin bugün aynı şekilde TOGG arabasını da çok görmesi hiç de küçümsenecek bir mesele değildir” dedi.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Başkan Kurtulmuş, “Dünya ve Türkiye olarak önümüzdeki on yılların son derece büyük mücadelelere gebe olduğu aşikardır. Onun için düne göre daha güçlü, düne göre daha hazırlıklı, düne göre daha çok ne yapacağını bilir bir şekilde hareket etme mecburiyetimiz var. Sadece en son karşılaştığımız İsrail’in yapmış olduğu baskı ve zulümler, bu katliamlar değil, bu vesileyle ortaya çıkan hatta bundan evvel ortaya çıkmış olan küresel ölçekteki sorunları çözmek ödevi de sizin omuzlarınızdadır. Londra’da bir milyon insanın sokaklara çıkıp Filistin bayraklarıyla tezahürat yapmış olması ve İsrail’e yeter artık demesi böyle küçük görülecek bir durum değil. Washington’da, New York’ta, Londra’da, Paris’te dünyanın birçok kentinde insanların sokaklara çıkması aslında yeni bir uyanışın başlangıcının da işaretidir. Çok açıkçası insanlık cephesi kurulmuştur ve insanlık cephesi artık bu uyanışa geçmiştir. Bizim üzerimize düşen bu insanlık cephesini tahkim etmek, buradaki insan hak ve hürriyetlerine sahip olan, vicdani ve ahlaki sorumluluklara sahip olan insanları kim olursa olsun hangi dinden hangi kültürden olursa olsun onları birleştirmek, bütünleştirmek ve onlarla birlikte yeni bir dünyanın tesis edilmesi için mücadele etmektir” şeklinde konuştu.