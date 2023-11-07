Numan Kurtulmuş: İsrail zulmü önlenmezse hiçbir insan emniyette olamaz

“Dili, dini, rengi, siyaseti ne olursa olsun, biz insanlıktan yanayız” diyen Kurtulmuş, “Türkiye'nin önündeki en önemli meselelerden birisi, dünyadaki bu insanlık cephesini harekete geçirmek ve insanlık cephesi arasında bir ittifakın oluşmasını temin etmektir. Her bir insanı yaratılışta eş olarak görüyoruz. Nasıl Yahudi'nin orada var olma hakkı varsa, Filistin’in de var olma hakkı vardır diyen ve bunun için çaba sarf eden herkesi aynı cephede toplanmaya çağırıyoruz. Şimdi bütün bunların üstüne, belki bunların hepsini daha fazla artıracak yeni bir ateş yakılmıştır. Kötülüğün başyapıtı olarak, kötülüğün dünyada şimdiye kadar Hazreti Adem'den bu yana insanoğlu yaşadığı en büyük kötülük senaryosu olarak, İsrail maalesef Gazze'deki insanları ölüme mahkum etmek üzere kollarını sıvamış vaziyette. Ölenlerin sayısı 10 bini geçti. Biz burada konuşurken belki yüzlerce masum çocuk daha hayattan koparıldı, belki yüzlerce yaşlı insan hayattan koparıldı. Hastaneler artık çalışmıyor. İnsanlar elleriyle neler yapabilirse, tıbbi malzemeler olmadığı için bir şekilde yaralılarına müdahale etmeye çalışıyor. Suyun, elektriğin, yakıtın, ekmeğin olmadığı 2,3 milyon insanın köşeye sıkıştırıldığı bir yer Gazze. Ama bundan daha acısı, sadece orada o soykırım boyutlarına ulaşmış katliamı yapanlar sorumlu değildir, bunu görmezden gelen ya da bunu bir bilgisayar başında savaş oyunu oynarmış gibi seyreden bütün insanlık da bunun suçlusudur” ifadelerini kullandı.