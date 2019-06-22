Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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ANKARA

TBMM Başkanı Şentop: Seçimler demokrasi bayramı gibi geçecektir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz'de bir devlet dizaynı yapmak istiyorlar. Türkiye kendi kararını kendisi veren nadir devletlerden bir tanesi. Bu sebepten Türkiye'yi etkisizleştirmek, Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle şekillenen bu siyasi iktidarı zayıf düşürmek için gayret gösterdiler. Bazen açık bir şekilde tespit edebileceğimiz bazen de farklı yollarla oyunlarla ittifaklarla yapmaya çalışıyorlar" dedi.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimizin de olgunluk içerisinde her zaman bu seçimlere yüksek bir oranla katıldığını, seçimlerde sükunet içerisinde hareket ettiğiniz biliyoruz. Seçimler yarın güzel bir demokrasi bayramı, festivali gibi geçecektir." dedi.

Şentop, Küçükçekmece'deki Balkan Kültür Derneği'nce düzenlenen "Balkan Buluşması" etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Şentop, 2000'lerin başından itibaren bölgede ve dünyada bir şekillenme olduğunu belirterek, "Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili orada önemli doğal gaz ve petrol yatakları tespit edildi 2017 yılı civarında. Dikkat ederseniz o tarihten itibaren Doğu Akdeniz'de Libya'dan başlıyor, Mısır, İsrail, Lübnan, Suriye ve Türkiye var o bölgede. O bölgedeki ülkelerin yönetimlerini ehlileştirmek için bir süreç başlatıldı. Mısır'da darbe yapıldı. Lübnan gerçek bir aktör değil. Suriye etkisiz bir aktör haline getirildi. Bir tek Türkiye kaldı. 2010 yılından itibaren de Türkiye'de gerçekleşen olayları tek tek biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şentop, FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonlarından Gezi Parkı eylemlerine kadar birçok konuya değinerek, "Ellerinde yapacak bir şey kalmayınca 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulundular. Darbeyi FETÖ yaptı ancak bu, uluslararası oyunun taşeronuydu. Olmadı, başaramadılar, Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin gayretiyle." diye konuştu.

"Doğu Akdeniz'de devlet dizaynı yapmak istiyorlar"

Mustafa Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • "Doğu Akdeniz'de bir devlet dizaynı yapmak istiyorlar. Türkiye kendi kararını kendisi veren nadir devletlerden bir tanesi. Bu sebepten Türkiye'yi etkisizleştirmek, Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle şekillenen bu siyasi iktidarı zayıf düşürmek için gayret gösterdiler. Bazen açık bir şekilde tespit edebileceğimiz bazen de farklı yollarla oyunlarla ittifaklarla yapmaya çalışıyorlar."

Balkanlardan Türkiye'ye dönen vatandaşları asla mülteci ya da göçmen olarak değerlendirmediğini dile getiren Şentop, "Burası bizim son kalemiz. Türkiye'yi göz bebeğimiz gibi gözetmek, olan biten karşısında ferasetle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Meseleleri surda bir gedik açmaktır. Siyasi iktidarı, Recep Tayyip Erdoğan'ı, o iradeyi zayıflatmaktır. O bir adımdır. Bunda başarılı olabilirlerse yavaş yavaş diğer adımları da atmayı düşüneceklerdir." ifadelerini kullandı.

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Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Şentop, "İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yenileniyor. İstanbullular tekrar sandığa gidecek. Seçimlerin İstanbul ve Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin seçim tecrübesi çok. Milletimizin de olgunluk içerisinde her zaman bu seçimlere yüksek bir oranla katıldığını, seçimlerde sükunet içerisinde hareket ettiğiniz biliyoruz. Seçimler yarın güzel bir demokrasi bayramı, festivali gibi geçecektir." dedi.

Etkinliğe, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Çiğdem Koncagül ve Mustafa Yel, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Balkan Kültür Derneği Başkanı Kenan Çelik, Balkan Kültür Derneği Kurucu Başkanı Kerim Yiğit ve davetliler katıldı.
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