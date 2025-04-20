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TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan Sırrı Süreyya Önder'e ziyaret

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan Sırrı Süreyya Önder'e ziyaret

15:2120/04/2025, Pazar
IHA
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TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret etti
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret ederek durumuyla ilgili bilgi aldı. Bozdağ, "Allah Sırrı başkanı ailesine ve sevdiklerine bağışlasın diye dua ediyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Vekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Önder'i ziyaret ederek, durumuyla ilgili bilgi aldı.


Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozdağ, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder kardeşimizin rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletmiştik. Bugün bizzat gelerek yakınlarına ziyarette bulunarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hem kızı ile hem annesi ile hem kardeşleri ile hem de buradaki DEM Parti grubu milletvekilleri ile görüşme imkanı bulduk. Onlardan bir takım bilgiler aldık. Sağlık bakanımızdan da her gün durumu hakkında bilgiler alıyorum. Biz sayın başkanın şifa bulması için dua ediyoruz. Hekimler ellerinden gelenin en iyisini yapmışlar. Bize düşen bundan sonraki süreçte sıhhat bulmasını dilemek ve dua etmektir. Allah 'Şafi' ismi ile şifa versin, Sırrı başkanı ailesine sevdiklerine bağışlasın diye dua ediyorum" ifadelerini kullandı.



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