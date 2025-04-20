Üsküdar'da Filistin'e destek yürüyüşü: 'Gazze Ölüyor Ayağa Kalk'

"Zalim İsrail Filistin'den defol", "Gazzeli çocuklar bizi bekliyor", "Özgürlük filosu yola çıksın", "Üsküdar'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Gazze'nin izzeti, diriltiyor ümmeti", "Yaşasın Filistin mücadelemiz" ve "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları atan kalabalık, Üsküdar Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.