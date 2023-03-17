TBMM Genel Kurulunda Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu raporu görüşüldü

TBMM Genel Kurulunda, yaşlıların, hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu görüşüldü.





TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya:





TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, "Tüm siyasi partilerimiz seçim beyannamelerinde yaşlı refahını gündemlerine alsınlar ve bunu ülke gündemine taşıyalım." dedi.





İYİ Parti Grubu adına konuşan Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 65 yaşı, yaşlılığın başlangıcı olarak belirlediğini, 65 yaş üstünü de yaşlı olarak kabul ettiğini belirtti. Dünyada her 10 kişiden birinin 65 yaş üzerinde olduğunu belirten Filiz, son 5 yılda Türkiye'deki yaşlı nüfusun yüzde 24 arttığına dikkati çekti.





Filiz, "Raporda 16 başlıkta toplanan tespitler, 21 yıldan beri iktidarda olan AK Parti hükümetlerinin her alanda olduğu gibi yaşlılar konusunda da sistematik bir çalışma yapmadığını göstermektedir. Ancak bu rapor, yaşlılar konusunda yapılacak planlamayla ilgili bir yol haritasıdır." dedi.





Filiz, TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun Meclis'te daimi bir komisyon haline getirilmesi gerektiğini savundu.





"Yaşlı demenin aslında 'bu dünyada işi bitmiş' anlamına gelmemesi lazım"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkiye'nin artık yaşlı nüfuslu bir ülke olarak kabul edilmesi ve artan yaşlı nüfusa göre mutlaka yeni politikaların belirlenmesi gerektiğini ifade etti.





Türkiye'nin, yaşlısına değer veren bir sosyokültürel yapısı olduğunun altını çizen Aycan, şöyle konuştu:





"Nüfusumuz ve yaşam şeklimiz değişiyor. Özellikle şehirlerde ayrı yaşam sorunları ortaya çıkmaya başlıyor. Değişen sosyolojik yapımızla özellikle büyük şehirlerde yaşlılar yalnız yaşamaya başlamıştır. Yaşlının mümkün olduğu kadar kendi sosyal çevresinde ve aktif olarak yaşamasını sürdürmeye yönelik önlemler almamız lazım. Yaşlı demenin aslında 'bu dünyada işi bitmiş' anlamına gelmemesi lazım. Hayatının son gününe kadar mutlaka onu da aktif bir şekilde hayatın içinde tutmamız lazım. Kendi yaşına, becerilerine uygun bir iş yapmasını sağlamak yani aktif yaşamasını sağlamak zorundayız. Her kurumun özellikle yerel yönetimlerin bu alanda önlem alması gerektiğini düşünüyoruz."





Türkiye'de yaşlılar için yapılanların dünya ortalamasıyla kıyaslandığında yetersiz kaldığını savunan Peköz, "Bugüne kadar yaşlılar için parça parça adımlar atılmış olmasına rağmen dünya ile kıyasladığımız zaman çok gerilerdeyiz. Yaptığımız gezilerde olumlu şeyleri gördük ama eksiklikler de tespit edildi. Bunları gidermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.





Peköz, en düşük yaşlılık maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması, emekli sendikalarının hukuki statülerinin tanınması, yaşlı ve engelli bakım sorumluluğunu üstlenen kişilere verilen evde bakım aylığının da en az asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini kaydetti.





CHP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam da Türkiye'nin yoksul ve yaşlı bir ülke olduğunu savundu.





Son 20 yılda yaşlıların sorunlarını çözme noktasında yeterli planlama yapılmadığını öne süren İslam, TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun kurulmasının faydalı bir girişim olduğunu ifade etti.





İslam, yaşlıların sorunlarının çözümünün güçlü bir sosyal devlet, güçlü bir sosyal güvenlik ve sağlık sistemi, güçlü bakım hizmetleri, güçlü yerel yönetimler ve güçlü bir ekonomiden geçtiğini belirterek, "Yoksullaşarak yaşlandığımızın farkındayız. Sosyal politikalarla, emekli maaşını asgari ücretin altına düşürmemekle, aktif yaşlanma ve dijital okur yazarlığı arttırmakla, yaşlı dostu kentler imar etmekle ve hak temelli sosyal devlet anlayışıyla bu sorunun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.





"Siyasi partilerimiz seçim beyannamelerinde yaşlı refahını gündemlerine alsınlar"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya, Meclisin ilk defa yaşlılarla ilgili bir araştırma komisyonu kurduğunu, komisyon olarak da iyi bir çalışma yaptıklarını söyledi.





Türkiye'nin, nüfusunun yüzde 9,7'sinin 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle artık yaşlı bir toplum kategorisinde olduğuna işaret eden Kaya, 2025 yılına gelmeden Türkiye nüfusunun 'çok yaşlı toplum' kategorisinde yer alacağına dikkati çekti. Türkiye'de doğurganlık oranının da düştüğünü dile getiren Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle 3 çocuk çağrısını bazı arkadaşlarımız belki siyasi bir polemik olarak gördüler ama ben teşekkür ediyorum." dedi.





Türkiye'de yaşlılar için yapılan iyileştirmeleri anlatan Kaya, yaşlı destek programıyla 31 ilde yaşlılara hizmet verildiğini, 820 bin kişiye yaşlılık maaşı ödendiğini, 1 milyon 250 bin kişinin de evde sağlık hizmetlerinden faydalandığını belirtti. Kaya, yaşlılar için bayram ikramiyesi, ücretsiz seyahat, emekli esnaf kesintisi, konutta aylık ödemesi gibi çeşitli alanlarda sosyal destek ve manevi hizmetler verildiğini söyledi.





Evrensel yaşlı haklarıyla ilgili hukuki bir norm bulunmadığını aktaran Kaya, sözlerini şöyle devam etti:





"Bunu biz BM'ye de önermek istiyoruz. Ekonomik olarak Türkiye'de bakım maliyetleri yüksek ve istihdam imkanları kısıtlı. Ülkemizde 65 yaş üstü çalışan oranı yüzde 10. Japonya'da bu rakam 65-69 yaş arasında yüzde 49, 70-74 yaş arasında yüzde 32. Aklınıza şu gelebilir, çok mu çalıştırmak istiyorsunuz? Hayır ama çalışmak isteyen yaşlılarımızın önündeki hukuki ve sosyal engelleri kaldırmamız lazım. Bir emekli çalışırken maaşından yaptığımız kesintilerle ilgili iyileştirme yapmamız gerekiyor."





"Bütün siyasi partilerimizin, siyasetçilerimizin, akademisyenlerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin gündemine alması gereken bir konu." diyen Kaya, "14 Mayıs'ta seçim var, komisyonumuz adına tüm siyasi partilerimizden bir ricamız var: Tüm siyasi partilerimiz seçim beyannamelerinde yaşlı refahını gündemlerine alsınlar ve bunu ülke gündemine taşıyalım." dedi.



