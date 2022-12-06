TBMM'de bütçe görüşmeleri esnasında küfür eden CHP'li Atila Sertel'e Engin Altay ve Erhan Usta sahip çıktı

TBMM'de bütçe görüşmeleri gergin başladı. CHP'li Atilla Sertel'in küfür etmesi görüşmelere damga vurdu. Sertel'in kınama cezası almasına ise CHP'li Engin Altay ve İYİ Parti'li Erhan Usta engellemeye sahip çıktı. Kınama cezası oylamasında HDP evet derken İYİ Partililer karşı çıktı.
'KENDİNE SÖYLEDİ'
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç'a küfür etmesi üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop kınama cezası verilmesi için oylama başlattı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Atilla Sertel'in sözlerine ilişkin, "Kimseye değil kendine dedi" diye savunurken İYİ Parti'li Erhan Usta ise partisinin evet oyu vermesini engellemeye çalıştı.