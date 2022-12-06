Gündem TBMMde bütçe görüşmeleri esnasında küfür eden CHPli Atila Sertele Engin Altay ve Erhan Usta sahip çıktı
POLİTİKA

TBMM'de bütçe görüşmeleri esnasında küfür eden CHP'li Atila Sertel'e Engin Altay ve Erhan Usta sahip çıktı

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'e Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri esnasında AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç'a küfür etmesinden dolayı çıkan tartışma sonunda kınama cezası verilmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oylamaya sunarak kınama cezası verilmesi istemesine CHP'li Engin Altay ve İYİ Parti'li Erhan Usta karara karşı çıktı. Altay cezanın verilmemesi için, "Kimseye değil kendine dedi" diye savunma yaparken Usta ise partisinin evet oyu vermesini engelledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMMde bütçe görüşmeleri esnasında küfür eden CHPli Atila Sertele Engin Altay ve Erhan Usta sahip çıktı
CHP'li Atilla Sertel'in bütçe görüşmeleri esnasında küfür etmesinden dolayı gerginlik yaşandı

TBMM'de bütçe görüşmeleri gergin başladı. CHP'li Atilla Sertel'in küfür etmesi görüşmelere damga vurdu. Sertel'in kınama cezası almasına ise CHP'li Engin Altay ve İYİ Parti'li Erhan Usta engellemeye sahip çıktı. Kınama cezası oylamasında HDP evet derken İYİ Partililer karşı çıktı.

'KENDİNE SÖYLEDİ'

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç'a küfür etmesi üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop kınama cezası verilmesi için oylama başlattı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Atilla Sertel'in sözlerine ilişkin, "Kimseye değil kendine dedi" diye savunurken İYİ Parti'li Erhan Usta ise partisinin evet oyu vermesini engellemeye çalıştı.
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