|
Reklam
Reklam
Gündem

TBMM'de kabul edildi: 'Asrın felaketi'nin sonuçlarının araştırılması için komisyon kurulacak

TBMM Genel Kurulunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

18:38 . 2/03/2023 Perşembe
AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 5 siyasi partinin ortak önergesiyle 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıntılar Geliyor...

#Kahramanmaraş merkezli depremler
#Meclis Araştırma Komisyonu
#asrın felaketi
10 dakika önce
default-profile-img
TBMM'de kabul edildi: 'Asrın felaketi'nin sonuçlarının araştırılması için komisyon kurulacak
Formula 1'de heyecan başlıyor: Tarihin en uzun sezonu olacak
Hedefte İran savaş gemileri var: İsrail'den Brezilya'ya nota
DSÖ'den Afrika'da kolera ile mücadele için daha fazla yardım çağrısı
La Liga'da VAR tartışması: Ligin durdurulmasını istediler
Saadet Partisi binası önünde bir grup genç ‘Adayımız Muharrem İnce’ sloganı attı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.