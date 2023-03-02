TBMM'de kabul edildi: 'Asrın felaketi'nin sonuçlarının araştırılması için komisyon kurulacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 5 siyasi partinin ortak önergesiyle 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.
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#Kahramanmaraş merkezli depremler
#Meclis Araştırma Komisyonu
#asrın felaketi
10 dakika önce
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