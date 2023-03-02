Bakan Kurum duyurdu: Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların inşasına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep'te iş dünyası ve müteahhitlerle bir araya geldi. "Türkiye için eli taşın altına koyma zamanı, hep birlikte bu süreci yönetmek zorundayız" diyen Kurum, inşaat malzemesi üreticilerinin depremlerden etkilenen 11 ilde fiyatları sabitlediklerini duyurdu.