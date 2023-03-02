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Bakan Kurum duyurdu: Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların inşasına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılacak, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 839, Afşin ilçesinde 501 adet konut için kazmanın vurulduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
18:49 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Afşin ilçelerindeki kalıcı konut çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Paylaşımında bölgedeki kazı çalışmalarına yönelik videoya da yer veren Kurum, "İstişarelerle belirlediğimiz, zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanan, konut yapımına uygun bulunan alanlarda hızla inşaata başlıyoruz. TOKİ'miz Kahramanmaraş Pazarcık'ta 839, Afşin'de 501 konut için kazmayı vurdu." ifadelerini kullandı.




#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
#Kahramanmaraş
#TOKİ
#Deprem
#Kalıcı Konut
2 saat önce
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Bakan Kurum duyurdu: Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların inşasına başlandı
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