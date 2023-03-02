Selçuk Bayraktar: 520 adetlik Baykar Konteyner Kent çalışmalarımız hızla devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası yerli ve milli İHA-SİHA'lar görev yapmaya devam ediyor. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre TB2 şu ana kadar 2 bin 296 saat 37 dakika uçuş gerçekleştirdi.