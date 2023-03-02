Selçuk Bayraktar
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, depremzede vatandaşların acil barınma ihtiyacını gidermesi amacıyla 2 bin kişinin barınacağı 520 konteynerin kurulacağı alandan bir paylaşım yaptı.
Bayraktar konteyner kent çalışmalarının hızla devam ettiğini, şu anda 158 tanesinin alana kurulduğunu, alt yapı çalışmalarının sürdüğünü ve 20 gün içerisinde tamamlanmış olacağını belirtti. Selçuk Bayraktar paylaşımına,
"Yaşadığımız acıları birlikte saracağız"
notunu düştü.
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1 saat önce
Selçuk Bayraktar: 520 adetlik Baykar Konteyner Kent çalışmalarımız hızla devam ediyor
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