CHP'li Lütfü Savaş partisiyle çelişiyor: Şeytanlaşmış kafa yapısı

"Kendi taraftarlarında bile tepki gördü. Bir tanesi bir diğeri o iyice uçmuş. Enkazdan diyor, bilmem ne partilileri çıkartıyorlar diyor. Ya böyle bir laf nasıl insanın aklına gelir ya? Hani Çetin Altan'ın bir köşesi vardı 'Şeytanın Gör Dediği' diye. Resmen şeytanlaşmış bir kafa yapısı bu. Oradan enkazın altındaki insana böyle bir soru mu soruyorlar? Sen hangi partidensin? Ona göre seni alayım diye. Böyle bir şeyi düşünen bir akıl mı var ya? Ya dünyanın her yerinden insanlar koşuşturmuş. Can havliyle uğraşıyor, 'bir tek can daha fazla kurtarabilir miyim' diye. Bir grup bunu tam tersine çevirmeye çalışıyor"