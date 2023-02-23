CHP'li Lütfü Savaş partisiyle çelişiyor: Şeytanlaşmış kafa yapısı

Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 ili kapsayan depremi 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanmasına tepki gösterirken partisinin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise depremi yüzyılın felaketi ve çok ağır bir yıkıcı etkisini olduğunu söylüyor.
TVNET'de yayınlanan Hafıza programında konuşan Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik konuya ilişkin,
"Neticede genel başkanıyla, partisiyle çelişen bir şey var. Durum ortada. Gözle görüp yerinde görüp buradan politika yapmak biraz anlamlandırılamıyor sanırım"
ifadelerini kullandı.
'ŞEYTANLAŞMIŞ KAFA YAPISI'
'ŞEYTANLAŞMIŞ KAFA YAPISI'
Depremin yarattığı yıkıcı etki üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışan muhalefeti eleştiren Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak,
"Kendi taraftarlarında bile tepki gördü. Bir tanesi bir diğeri o iyice uçmuş. Enkazdan diyor, bilmem ne partilileri çıkartıyorlar diyor. Ya böyle bir laf nasıl insanın aklına gelir ya? Hani Çetin Altan'ın bir köşesi vardı 'Şeytanın Gör Dediği' diye. Resmen şeytanlaşmış bir kafa yapısı bu. Oradan enkazın altındaki insana böyle bir soru mu soruyorlar? Sen hangi partidensin? Ona göre seni alayım diye. Böyle bir şeyi düşünen bir akıl mı var ya? Ya dünyanın her yerinden insanlar koşuşturmuş. Can havliyle uğraşıyor, 'bir tek can daha fazla kurtarabilir miyim' diye. Bir grup bunu tam tersine çevirmeye çalışıyor"
dedi.
'KAMUOYUNDA TEPKİ GÖRDÜ'
'KAMUOYUNDA TEPKİ GÖRDÜ'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini hatırlatan Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik,
"Ana muhalefet partisinin lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci gün, üçüncü gün gidip enkaz başında politik söylemlerde bulunması gözlemlediğim kadarıyla kamuoyunda da tepki gördü. Şimdi 'büyütmeyin, işte yüzyılın felaketi diyorsunuz abartıyorsunuz' diyor ama diğer taraftan yirmi yıldır kendi partisinin yönettiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı etkin bir isim aynı zamanda. Lütfü Savaş çıktığı her yayında normal bir deprem olmadığını, çok ağır bir yıkım olduğunu, yüzyılın felaketi olduğunu söylüyor. Şimdi belki şunu diyecekler vardır 'ya bir belediye başkanı kendini kurtarmaya çalışıyor'. Bunu da düşünüyor olabilir. Ama neticede genel başkanıyla, partisiyle çelişen bir şey var. Durum ortada. Gözle görüp yerinde görüp buradan politika yapmak biraz anlamlandırılamıyor sanırım"
ifadelerini kullandı.
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