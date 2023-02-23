Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da yeni kurulacak konteyner kent alanında düzenlenen AA Editör Masası'nın konuğu oldu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar: Hasar tespitleri esnasında Hatay Defne ve Samandağ merkezli iki deprem yaşadık, bu bölgelerde orta hasarlı ve az hasarlı binalara bir kez daha bakacağız. 1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin yıkıldığını görüyoruz. Depremden 16 gün sonra vatandaşların kalıcı konutlarının sözleşmeleri imzalanmaya başladı.

Deprem kira yardımı

Depremzede ev sahiplerine ne kadar kira yardımı yapılacak?

Ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi.

Kat kısıtlaması getireceğiz, dükkanları mümkün olduğunca bina altına koymayacağız, bina yanına koyacağız.

Murat Kurum

Deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

Bakan Kurum, deprem konutlarına ilişkin "1 yıl diyoruz ama önceki depremlerde 6 ay sonra teslim etmeye başladık. Burada da aynısını yapacağız, 6 ay sonra etap etap projelerimizi teslim edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kurum, "İmar kısıtı uygulayacaksak, o araziyi yeşil alana çevirmek zorundaysak takasla, başka araziler göstermek suretiyle onları mağdur etmeyecek şekilde süreci yürüteceğiz." dedi. Bakan Kurum, deprem bölgesindeki 43 bin sosyal konutun ihalesini tamamladıklarını, bu konutları da afet bölgesindeki diğer konutlarla eş zamanlı inşa edeceklerini açıkladı.

"Gelin hep birlikte masanın bir tarafında olalım"

Milletimizin desteğiyle kentsel dönüşümü yapacağız, İstanbul'da da Ankara'da da İzmir'de de yapacağız ve vatandaşımızı çaresiz bırakmayacağız. Biz, kentsel dönüşüm sürecinin önünü açtık, açmaya da devam edeceğiz. Bu bir milli güvenlik, beka meselesidir. Kentsel dönüşüm üzerinden siyaset yapmayalım. Gelin hep birlikte masanın bir tarafında olalım, hep birlikte bu süreci yönetelim, başka acılar yaşamayalım.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Deprem bölgesinde kullanılacak TYP için 1,5 milyar lira tahsis edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verdi: "Afetten etkilenen yerlerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek 20 bin 700 kişilik istihdam sağladık. Sosyal devlet olma bilinciyle emeğin yanında olacak, depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız."



