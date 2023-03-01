İHA-SİHA'lar deprem bölgesinde görev yaptı.
Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında yerli ve milli İHA-SİHA'lar deprem bölgesinde görevlerini sürdürüyor.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre arama kurtarma, güvenlik ve hasar tespiti çalışmalarına destek olan Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 şu ana kadar 2 bin 296 saat 37 dakika uçuş yaptı.
"Görev uçuşları sürüyor"
"Görev uçuşları sürüyor"
Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi;
"Depremin ilk anından itibaren arama-kurtarma, güvenlik ve hasar tespit çalışmalarına destek amacıyla 9 Bayraktar #AKINCI ile 8’i Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli 41 #BayraktarTB2 toplam 2.296 saat 37 dakika görev uçuşu icra etti. Milli İHA'ların görev uçuşları sürüyor."
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Yerli ve milli İHA ve SİHA'lar deprem bölgesinde 2 bin 296 saat görev yaptı
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