Teğmen cuntasında da o var

Kara Harp Okulu’nda gruplaşıp Tuzla Piyade Okulu’nda organize bir yapıya dönüşen cunta heveslisi teğmenlerin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çıktı. Atatürkçülük maskesi ile devlet büyüklerine, tarikat ve cemaatlere küfürler eden, namaz kılan subayları fişleyen, koğuşlarını basıp darp eden cunta heveslilerinin, Ümit Özdağ ile irtibata geçmeye çalıştığı belirlendi.

TSK’YI SİYASETE ÇEKME ARAYIŞI

Yeni Şafak’ın ulaştığı WhatsApp yazışmalarına göre, cuntacı teğmenler, TSK içindeki sözde tarikatçıları kamuoyunun gündemine getirmek için gruplarda planlar yaptı. Bazı cuntacılar “Türkçü” savcılarla irtibata geçtiğini ifade ederken, bazıları ise 10 Kasım’da yaşanan olayı sosyal medya ve medya organlarına servis ettiğini aktarıyor. Cunta heveslilerinin umudu ise ırkçı provokatif söylemleri ile dikkat çeken, babası da darbeci olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oluyor. İşte cunta heveslisi teğmenlerin siyasetçilerle irtibata geçme çabaları:

BU İŞİ ÜMİT ÖZDAĞ ÇÖZER!

*A.R.I: Anlatmak

istediğim, birileri vasıtası ile bu kamuoyuna taşınmalı, o zaman belki bir sonuç alabiliriz.

*B.: Hangi ortama ne

şekilde taşıyacağım önemli, taşımak zor değil.

*A.R.I: Arkadaşlar bence bu iş kanunlarla çözülecek değil, kamuoyu oluşturmamız lazım. Bence bunu iyi yapacak, muhalefete de iletecek kişi

Erhan Kaleli’dir... (Zafer Partisi eski genel başkan danışmanı)

*M.A.: Ümit Özdağ bu işi çözer...

PSİKOLOJİK HARP BAŞLATTI

10 Kasım’dan sonra yaşanan olaylar, cuntacı teğmenlerin “irtibat” girişimleri için adım attığı düşüncesi doğuruyor. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, 23 Kasım’da olayı soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. “Bu işi çözer” denilen Ümit Özdağ ise bu güveni boşa çıkarmayıp fişlemeci teğmenleri aklamak için psikolojik savaş başlattı. “Teğmen Cuntası” haberinin ardından açıklama yapan Özdağ, her zamanki seviyesiz üslubuyla Yeni Şafak’a saldırdı. Aylar önce başlayan fişleme ve baskıyı, sadece 10 Kasım’da yaşanan “Atatürk resmi takmama” olayı gibi servis eden Özdağ, cunta heveslilerine “Göğsüne Atatürk resmi takmayı reddeden bir adam, Türk askeri olamaz. Eğer bazı genç teğmenler buna tepki göstermişse çok haklılar. Kanlarının gereğini yapmışlardır, şuurlarının gereğini yapmışlardır. Bu genç subayları uğradığı bu saldırıda yalnız bırakmayacağız” sözleriyle sahip çıktı.

HER GÜN YENİ BİR YALAN

Bununla da yetinmeyen Özdağ, sosyal medya yalanlarına yenilerini ekledi. Özdağ, olayla ilgili idari tahkikat devam ederken, ortada alınmış herhangi bir karar yokken, “vatansever” diye nitelediği 4 teğmen hakkında “ihraç kararı” alındığı yalanını yaydı. Tahkikatı yürüten subaylara baskı kurmaya çalışan Özdağ, trolleri aracılığıyla konuyu sosyal medyada gündemde tutmaya çalıştı.

Devran dönecek hepinizi asacağız

Tuzla Piyade Okulu’nda namaz kılan subayları “tarikatçı-cemaatçi” diye fişleyen, koğuşlarını basıp darp eden cunta heveslisi teğmenlerin WhatsApp yazışmalarına Yeni Şafak ulaştı. Irkçı provokatör Ümit Özdağ’ın aklamaya çalıştığı cunta heveslileri, yazışmalarda tarikat ve cemaatlere galiz küfürler ediyor. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerine hakaretler yağdıran teğmenler, “tarikatçı” diye fişledikleri subayları “devran dönünce asmakla”, “kılıçla kesmekle”, “öldürmekle” tehdit etti. İşte 3 ayrı WhatsApp grubundaki o yazışmalardan bazıları:

İlk fırsatta sizi yok edeceğiz

* B.: İnşallah Suriye’ye bizim tabura gelir birisi.

Tam kim vurduya gidecek yer burası.

* R.: Suriye’ye filan gerek yok. Gördüğün yerde dalacan,

fişleyecen p... (küfür)

* S.P.: Şu ana kadar böyle gruplar hep oldu. Sonra yok edildiler, yine yok edilirler.

* Ö.T.: Bunları da sileceğiz. O zaman gelecek, bu devran dönecek, o zaman bakın ne oluyor o... evlatları.

* B.A: Bence dilekçeyle uğraşmak boş. Direkt bunların gırtlağına bizzat çökmek gerek.

* H.K.: Kuzey Irak’ta biriniz filan yanıma düşer, onu teröristten önce ben g...n s... (küfür) Büyüklerinize abilerinize ismimi verebilirsiniz.

* A.C.K: P...n (küfür) yemeğine ufak ufak siyanür katacaksın, yavaş yavaş ölecek p...

* İSİMSİZ: Biz bunları açıkça tehdit ettik.

* K.: Cumhuriyet karşıtı imamlar asıldığı gibi sizi de sallandıracağız dedik.

* A.: O bazı cemaatçi o... ç... (küfür) bugün devletin imkanları arkanızda olabilir ama ilk fırsatta sizi yok edeceğiz.

* İSİMSİZ: Kanka üstten bir tepki yok, halktan bir tepki yok, ne yapacağız, okulun verdiği kılıçlarla keselim adamları o zaman başka çözüm kalmadı.

Tarikatlara cemaatlere ümmetçilere küfür

Cunta heveslileri, sosyal medya grubundaki sözde tarikatçıları deşifre etmek için de seviyesizce küfürler savurdu. Tarikatlar, cemaatler, ümmetçiler bu satırlara yazılamayacak kadar galiz küfürler savurdu ve namaz kılan subaylardan tarikatçı olmadıklarını ispatlamaları için açıklama yapmaları istendi. Baskılar karşısında sinen bazı teğmenlerin kendini savunma çabası dikkat çekti. İşte yüzlerce galiz küfürden

sadece birkaçı:

* M.C.: O... evlatları cemaatlerinizi s... t... süreceğiz bir gün.

* T.B.: O... çocuğu cemaatçileri Atatürk büstüne secde ettirmek bana nasip olmadan ölmeyeyim, en büyük dileğim bu saatten sonra.

* E.S.: Ya benim anlamadığı bu o... ç... cemaatçilere sövüyoruz. Lan beyniniz yok anladık, ananız da mı yok o... çocukları, çıksanıza ortaya.

* Ö: “Yallah Arabistan’a” diyeceğim, Arabistan bile almaz bunları.

* B.I.: Anaları istememiş, cemaate yollamış, o... çocuklarını Arap çölü ne yapsın.

* B.B.: Ne kadar Atatürk düşmanı o... ç... varsa s... gitsin medresesine şeyhiniz ... sizi.

* B.Y.: Tarikatçılara sövdüm diye yargılanacaksam şeref madalyası sayar göğsümde taşırım anlayının... (küfür)

* M.T.: TSK’da ümmetçilik yapanlara sövüyoruz. Ümmetçiliği sivilde yapan da var.

Devlet büyüklerine ağır hakaretler

Cuntacı teğmenler WhatsApp gruplarında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerini hedef alan hakaret ve tehditlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elleri arkasında Atatürk resmi önünde çekilmiş bir resmi paylaşan cuntacılar, hemen altına eli arkada ve silahlı bir kişinin resmini ekleyerek göndermede bulundu. Yine Ümit Özdağ’a yakınlığı ile bilinen bir internet sitesinde yayınlanan haberi paylaşarak “Biliyoruz yoruldun Reis ama bırakma bu ümmeti çobansız” ifadeleriyle alay edildi. Bir başka mesajda ise merhum Necmettin Erbakan ve ailesine küfürler edildi. Grupta Gazze’de yaşanan olayları gündeme getiren bir cuntacı, “Erbakan davası uğruna 1 yıl Gazze’de kalsın” ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcı “Hocamız hakkında doğru konuş. Bu konuda hassasiyeti olan insanlar” ifadelerini yazdı. Aldığı cevap ise Erbakan ve ailesine çok ağır küfürler oldu.

Tek tek, adım adım fişleyelim

3 ayrı WhatsApp grubunda ilk dikkat çeken şey, dindar olduğu iddia edilen subayların, adım adım fişlenmesi oldu.

* T.Ü.: Abi devreden şüphelendiğimiz 40’a yakın adam vardı, mescitte toplu namaz kılma... Komutanlara ilettik, isimlerini verdik ama bir şey olmadı.

* M.B.: İsim verin biz de bilelim.

* T.Ü.: Diğer sınıf okulları da kendi içlerinde olanları çektiler.

* C.Ç: Bu ne a... k... (küfür) mescit değil cami yapmışlar.

GİZLİCE TAKİP EDİYORUZ

Gruplarda el yazısı ile hazırlanmış fişleme listesi de dikkat çekti. Listede “tarikatçı” olduğu iddia edilen kursiyer teğmenlerin ismi alt alta sıralanıyor. Başka bir paylaşımda ise okul tarafından hazırlanan almanakta yer alan bir teğmenin sayfası paylaşılarak “Buna yazanlar da buna paraleldir” deniliyor. Grupta bu isimlere küfür yağdırılırken, cuntacılar sürekli birbirini fişleme yapmaya davet ediyor:

* H.C.G: Sakin olun daa. Analarını hocalarını s.... (küfür) deyip durmayın, not alın, günün birinde illa ki kullanırsınız uzak olmayan gelecekte... Tek tek fişleyelim, adım adım, ileride herkes üzerine düşeni yapacaktır.

* A.Ş.: (İki teğmenin ismi paylaşılıyor) 2 i... (küfür) daha ifşaladık.

* D.U.: Liste güncellensin U.A. da var. (Fişleme listesine 1 kişi daha ekleniyor)

* B.U.: (Başka bir cuntacıdan gelen mesajı paylaşıyor. Mesajda şu ifadeler kullanılıyor) Biz gözümüze çarpanı gizlice takip edip çıkarmaya çalışıyoruz.

* U.: Bu p... (küfür) ifşalayan herkese teşekkür ederim. Bu saydığınız isimlerin yarısını bilmiyordum.

* M.S.A: Alt sınıflarda olanlar varsa onların da ismini atın beyler.











