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Teklif komisyonda kabul edildi: 112'ye asılsız ihbarlarda cezalar artacak

Teklif komisyonda kabul edildi: 112'ye asılsız ihbarlarda cezalar artacak

09:2317/04/2025, Perşembe
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Düzenlemeye göre, Kabahatler Kanunu’nda yer alan asılsız çağrı ve ihbarlara verilen idari para cezaları artırılıyor. Kısacası, 112'yi gereksiz yere meşgul edenler için cezalar ağırlaşıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yeni teklifler görüşüldü ve kabul edildi.


AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesi, 112'ye yapılan asılsız ihbarların da önünü kesecek.


Cezalar artacak


Kabahatler Kanunu'nda yer alan asılsız çağrı ve asılsız ihbarlara ilişkin verilen idari para cezaları artırılıyor.


Buna göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye, il valileri tarafından verilen 250 liralık idari para cezası tutarı 1500 liraya yükseltilecek.


Tekrarı halinde iki kat ceza


112 Çağrı Merkezine yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde kişiye, il valileri tarafından 15 bin lira idari para cezası verilecek.


Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.




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