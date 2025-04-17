Ilgar Dağı'nda tipi bir anda bastırdı: Onlarca tır mahsur kaldı

Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl kar yağışının daha uzun sürdüğü bölgede Gürcistan sınır kapısı nedeniyle de yoğun kullanılan uluslararası karayolunda çok sayıda tır mahsur kaldı. 2550 rakımlı Ilgar Dağı'nda çoğu yabancı plakalı tırlardan bazıları yolu tamamen kapatırken, bazıları da kayarak yolun dışına çıktı. Çift yönlü yolu kapatan tırlar yüzünden ilerlemekte güçlük çeken diğer sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşadı.