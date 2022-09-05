Teknofest sona erdi: İstanbul’da görüşmek üzere

Samsun’da düzenlenen Teknofest yine rekorlara imza attı. Beş günde 650 bin kişinin ziyaret ettiği, binlerce takımın yarıştığı festivalde dereceye girenler, ödüllerini Selçuk Bayraktar’dan aldı. Bayraktar, kapanış konuşmasını, “Seneye İstanbul’da görüşmek üzere” dileğiyle bitirdi.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Karadeniz'in ödül töreni gerçekleştirildi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Teknofest mevsiminin milli teknoloji rüzgarlarının güçlü şekilde estiği, heyecan veren ve coşkulu bir mevsim olduğunu söyledi.
MENZİLE ULAŞACAĞIZ
Teknofest'e katılan takımların hepsinin kendileri için şampiyon olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti: "Milli teknoloji hamlesi yolculuğunda gençlerimiz destek veren, yol gösteren anne baba ve hocalarımıza şükranlarımız sunuyorum. Milli teknoloji hamlesi sadece gençlerimizin çabalarıyla değil, milletimiz tarafından adeta bir seferberlik ruhuyla sahip çıkıldığı takdirde hedefe ulaşacak ve menzile varacaktır. Seneye Teknofest 2023'te İstanbul'da görüşmek üzere." Bu arada ilk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin, üçüncü gün 120 bin kişinin gezdiği festivali, dördüncü gün 105 bin, beşinci gün ise 220 bin kişi ziyaret etti.