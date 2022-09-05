Gündem Teknofest sona erdi İstanbulda görüşmek üzere
SAMSUN

Teknofest sona erdi: İstanbul’da görüşmek üzere

Samsun’da düzenlenen Teknofest yine rekorlara imza attı. Beş günde 650 bin kişinin ziyaret ettiği, binlerce takımın yarıştığı festivalde dereceye girenler, ödüllerini Selçuk Bayraktar’dan aldı. Bayraktar, kapanış konuşmasını, “Seneye İstanbul’da görüşmek üzere” dileğiyle bitirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Teknofest sona erdi: İstanbul’da görüşmek üzere
Binlerce takımın yarıştığı festivalde dereceye girenler ödüllerini Selçuk Bayraktar’dan aldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Karadeniz'in ödül töreni gerçekleştirildi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Teknofest mevsiminin milli teknoloji rüzgarlarının güçlü şekilde estiği, heyecan veren ve coşkulu bir mevsim olduğunu söyledi.

Selçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar

MENZİLE ULAŞACAĞIZ

Teknofest'e katılan takımların hepsinin kendileri için şampiyon olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti: "Milli teknoloji hamlesi yolculuğunda gençlerimiz destek veren, yol gösteren anne baba ve hocalarımıza şükranlarımız sunuyorum. Milli teknoloji hamlesi sadece gençlerimizin çabalarıyla değil, milletimiz tarafından adeta bir seferberlik ruhuyla sahip çıkıldığı takdirde hedefe ulaşacak ve menzile varacaktır. Seneye Teknofest 2023'te İstanbul'da görüşmek üzere." Bu arada ilk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin, üçüncü gün 120 bin kişinin gezdiği festivali, dördüncü gün 105 bin, beşinci gün ise 220 bin kişi ziyaret etti.

Teknofest Karadeniz’e son günde de ilgi yüksek
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T3 Vakfı tarafından 5.'si düzenlenen Teknofest, ilk günden itibaren yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.
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Teknofest Karadeniz'i ilk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin, üçüncü gün 120 bin, dördüncü gün 105 bin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiği beşinci günde ise 220 bin kişi ziyaret eti. Festivali ilk 5 günde toplam 650 bin kişi ziyaret etti.
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Festivale olan ilgi son günün Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle de yoğun oldu. Samsun'dan ve çevre illerden gelen on binlerce kişi yerli ve milli teknoloji hamlelerinin görmek için festival alanına akın etti.
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Vatandaşlar özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Kızılelma insansız hava uçağı ve Hürjet'e yoğun ilgi gösterdi.
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Festivale son gün gelme fırsatı yakalayan vatandaşlar, “İşlerimiz dolayısıyla son gün gelebildik. Çok kalabalık bir ortam var. Buraya geldiğimiz, milli teknoloji ürünlerini gördüğümüz için çok mutluyuz. Yanımızda çocuklarımızı getirdik onlar da gördüklerinden çok memnun kaldılar” ifadelerini kullandılar.
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Teknofest Karadeniz, son gün etkinlikleri ile sona erecek. Bir sonraki Teknofest ise İstanbul'da gerçekleşecek.
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Teknofest Karadeniz’e son günde de ilgi yüksek
Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Karadeniz'e son günde de yoğun ilgi var. Festivali ilk 5 günde 650 bin kişi ziyaret etti.

TEKNOFEST Karadeniz'den ilk görüntüler
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Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.
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TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.<br>
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Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.
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Etkinlikte Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak.
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Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı \"Bayraktar Kızılelma\", TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor.
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TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler, girişte yoğunluk oluşturdu.<br>
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İşte TEKNOFEST alanından ilk görüntüler...
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TEKNOFEST Karadeniz'den ilk görüntüler
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı. İşte heyecan dolu anların yaşanacağı alandan ilk görüntüler...
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