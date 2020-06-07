Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle sivilleri hedef alma hazırlığındaki terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir terörist, komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan El Yapımı Patlayıcı (EYP), Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timimiz (METİ) tarafından imha edildi" denildi.

Tel Abyad’da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG’li bir terörist, Komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan EYP, METİ Timimiz tarafından imha edildi.https://t.co/htbv06PKpD #MSB #TSK pic.twitter.com/hZqWnx2sUH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2020

Tel Abyad’da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG’li bir terörist, Komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan EYP, METİ Timimiz tarafından imha edildi.https://t.co/htbv06PKpD #MSB #TSK pic.twitter.com/hZqWnx2sUH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2020