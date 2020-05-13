Diyarbakır'da turuncu kategoride aranan terörist yakalandı: Bir milyon TL'ye kadar ödülle aranıyordu

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan operasyonda, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan ve bir milyon TL ödülle aranan teröristin sağ, bir teröristin de ölü ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma özel harekat ekipleri, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Sağgöze kırsalında operasyon düzenledi.

Teröristlerle sağlanan sıcak temasta, bir terörist ölü, bir terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ ele geçirilen teröristin, terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alan örgütünün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu 'Heba Rodi' kod adlı T.K. olduğu ve bir milyon TL ödülle arandığı tespit edildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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