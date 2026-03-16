Tel Aviv’de sirenler susmuyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu dün, "ilk kez stratejik ve katı yakıtlı Siccil füzeleri kullanılarak İsrail'in hava operasyonlarını etkileyen yönetim ve karar alma merkezlerine, askeri ve savunma sanayilerindeki etkin altyapıya ve askeri güçlerin toplanma yerlerine başarılı saldırılar gerçekleştirildiğini" duyurdu. "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 54. dalgası kapsamında İsrail hedeflerine yeni saldırılar başlatıldığını açıkladı. İran, dün gece saatlerinden itibaren, aralıklarla 7 füze saldırı dalgası düzenledi. Açıklamada, saldırılarda ağır savaş başlıklarına sahip Hürremşehr, Hayberşiken, Kadir ve İmad füzelerinin yanı sıra ilk kez stratejik ve katı yakıtlı Siccil füzeleri kullanıldığı belirtilerek, "İşgal altındaki toprakların kalbinde, rejimin hava operasyonlarını etkileyen yönetim ve karar alma merkezlerine, askeri ve savunma sanayilerindeki etkin altyapıya ve Siyonist rejimin askeri güçlerinin toplanma yerlerine karşı saldırılar Allah'ın lütfu ve kudretiyle başarıyla gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı. İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından başkent Tel Aviv başta olmak üzere İsrail’in birçok bölgesinde gün boyu sirenler çaldı. İran ordusunun açıklamasında, saldırıların İsrail’in “Lahav 433” adlı özel polis biriminin karargâhı ile Gilat savunma uydu iletişim merkezini hedef aldığı belirtildi. İranlı yetkililer saldırılarda insansız hava araçlarının da kullanıldığını ve hedef alınan tesislerin güvenlik ve iletişim altyapısı açısından stratejik öneme sahip olduğunu öne sürdü. İsrail basını, İran’dan atılan füzelerin önlenmesinin ardından ülkenin merkezinde “büyük Tel Aviv” olarak bilinen Gush Dan bölgesinde bir kişinin vücuduna şarapnel isabet etmesi nedeniyle yaralandığını aktardı. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Gush Dan'da bir eve şarapnel parçalarının düştüğünü bildirirken, sadece dünkü saldırılarda 108 kişinin yaralandığını duyurdu. 15. gününü dolduran savaşta 3195 İsraillinin de yaralandığı kaydedildi. İsrail'de yoğun sansür önlemleri nedeniyle yıkımın boyutu tam olarak bilinmiyor. Hizbullah güçlerinin de İsrail'in kuzeyine roketatar ve insansız hava araçlarıyla vurduğu kaydedildi. Öte yandan İsrail ordusunun, 450 bin yedek askeri göreve çağırmaya hazırlandığı bildirildi.