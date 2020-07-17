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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Telefonda helalleştik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar darbe gecesinde yaşandıklarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Selçuk Bayraktar, darbe girişimini eşiyle sahilde yürürken öğrendiklerini söyledi. Bayraktar, “Cumhurbaşkanımız çağrı yaptı televizyonda. Biz de telefonla konuştuk helalleştik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar

15 Temmuz’a tanıklık etmiş herkesin o geceyi anlattığı Dijital Hafıza Projesi ‘BİZ81İZ’ platformuna bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile eşi Selçuk Bayraktar konuştu. İnsansız hava aracı teknolojisinde Türkiye’yi üstün bir noktaya taşıyan isimlerden biri olan BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, darbe girişimini 15 Temmuz akşamı eşiyle birlikte sahilde yürüyüşe çıktıkları sırada öğrendiklerini söyledi. Babası (Özdemir Bayraktar) ve arkadaşları da olduğu halde dolaştıkları esnada koruma polislerinin gelerek ‘bir güvenlik sorunundan’ bahsettiğini kaydeden Bayraktar, “Güvenli bir yere geçmemiz gerektiğini söylediler. Anladığımız kadarıyla onların da bilgisi yoktu. Daha sonra kayınbiraderimin de olduğu Huber’e geçtik. İlk anda köprüye asker çıkmış, bir saldırı olacak, anladık” dedi. Bayraktar şöyle devam etti:

‘HELİKOPTERLE GELSENİZ...’

“Sonrasında asker köprüye çıktı ve polislerden silahları aldığı bilgisi geldi. Onun üzerine kafamda şimşekler çaktı, ‘herhalde darbe girişimi var’ dedim. Babam bazı asker tanıdıklarımızı aradı. Onlar benzer şeyler söyledi, daha sonra TV’ye çıkıp bunun bir cunta girişimi olduğunu ve desteklemediklerini ifade ettiler. Sonrasında Cumhurbaşkanımız çağrı yaptı televizyonda. Biz de telefonla konuştuk, helalleştik. Onlar yola çıkarken yoğun bir hava tehdidi olduğu için ben helikopterle gelmelerinin daha doğru olacağını söyledim. Ama karar verilmişti. Ben, eşim ve kayınbiraderim havalimanına Cumhurbaşkanımızı karşılamaya gittik. Çünkü Cumhurbaşkanımız milletimizi havalimanına davet etti, biz de Atatürk Havalimanı’na gittik.”

SABAHA KARŞI TAARRUZ GİRİŞİMİ

“Yola çıkmadan önce eşim abdest almamız telkininde bulundu. Bir şekilde havalimanına vardık. Aprona geçtik. (Cumhurbaşkanımızın uçağı Marmara denizinde bir saat rotar yaptı. Ben orada endişe içerisindeyim. İstanbul’da F-16’lar var. İrtibatımız da azaldı. Uçak sonunda indi. Hemen devlet konutuna geçtik. F-16’nın bir tanesi yere çok yakındı. 200 metreden gördüm diyebilirim. Kimsede korku yoktu. Milletimizde inanılmaz bir feraset ve cesaret vardı. Üstelik kızgınlık da vardı. Devlet konukevinde de yüzlerce insan vardı. Siyasiler, vatandaşlar... Yaralanan da vardı. Cumhurbaşkanımız onu alnından öptü. Sabaha karşı bir askeri puma geldi. Koruma maksatlı geldiğini söylediler. Sonrasında taarruza geldiğini öğrendik. Bir tur daha attı. Polisler, korumalar silah doğrulttular. En çok aklımdan gitmeyen sahne gece 04.00 sularındaydı. Cumhurbaşkanımız dışarıdaki kalabalığa seslenmek için çıktığında... Bırakın korkuyu, bu hainlere karşı öfke vardı.”

İnanamadım

  • Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bir yandan Cumhurbaşkanımızla haberleştik. Biz çok tedirginiz, çünkü hepsi bir arada, ablamlar yanlarında çocuklar yanlarında. Hep beraberler herhangi bir saldırı olmasından dolayı yüreğimiz ağzımızda, dua ede ede havalimanına gittik. Diğer aile fertlerimizi de merak ettik. Sonuçta önceden yaşanmış darbelerin kırıntıları var beynimizde. Şu an buradan çıkıyorum, başıma ne gelebilir bilmiyorum hissiyle çıktık. ‘Vatandaşa kurşun sıkılıyor’ haberleri gelmeye başladı. Ben ona inanamadım. Bundan önceki darbeler daha acımasız olmasına rağmen böyle bir şey görülmedi. Hele Erol abinin (Olçok) o görüntüsünü görünce inanamıyorsun. Rabbim bir daha vatanımıza milletimize böyle bir imtihan yaşatmasın.”

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı: Devamlı dualar ede ede bekledik
OYNAT 01:03
Sümeyye ve Selçuk Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı: Devamlı dualar ede ede bekledik
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Selçuk ve Sümeyye Bayraktar, o gece yaşadıklarını anlattı. Selçuk Bayraktar, 'Asker köprüye çıktı ve silahlarını aldığı bilgisi geldi. Benim tabi kafamda şimşekler çaktı. Herhalde bir darbe girişimi var dedim. Yoğun bir hava tehdidi olduğundan helikopterle gelmenin daha emniyetli olduğunu düşündüm. Çünkü pistleri de kapatabilirlerdi. Ama karar verilmişti' ifadelerini kullandı. Sümeyye Bayraktar ise, 'Bir yandan Cumhurbaşkanımızla haberleştikten sonra onların havayolunu kullanacağı kesinleştikten sonra bir yandan çok tedirginiz tabi uçakla da gelseler ayrı dert. Helikopterle de gelseler ayrı dert. Ablamlar ve çocuklar yanlarında. Daha Sadık Emin o zaman 1,5 yaşında. Herhangi bir saldırı olma ihtimali yüreğimizi ağzımıza getirmişti. Devamlı dualar ede ede bekledik. O yol herhalde hiç bitmek bilmedi' şeklinde konuştu.

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