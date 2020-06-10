Yunanistan duymasın: Selçuk Bayraktar'ın yeni hedefi bir milyon saat

Konuyu Türkiye'deki vatandaşlardan daha fazla takip eden Yunan spiker süreci endişeli gözlerle takip ediyor.



Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Bu gelişmenin ardından twitterdan yeni hedefi açıklayan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yeni hedefin 1 milyon saat olduğunu duyurdu.

TEKNOLOJİ Bayraktar TB2'den milli havacılık tarihi rekoru

Türkiye'de üretilen SİHA'lar savaş alanlarında dünyanın en tecrübeli ürünlerinden biri haline geldi. Cephelerde edinilen tecrübe ile sürekli geliştirilen insansız hava araçları halihazırda birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Bayraktar TB2'de yeni hedef 1 milyon saat

Darısı 1⃣.0️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ saate inşallah...#MilliTeknolojiHamlesi ✈🚀🌍🇹🇷 https://t.co/g97VqwqKc0 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 10, 2020

Yunan Spiker:



Türkler, Rusya Federasyonunun stratejik rakibi olan Ukrayna ile iş yapıyor. Bayraktar İHA'larını Libya'ya verdiler ve Ukrayna'ya benzer bir model satmak için bir sonraki İHA olan Akıncı hakkında konuşmaya başladılar. pic.twitter.com/XmNJxYGodd — Doğu Akdeniz Politik (@akdenizdogusu) May 29, 2020