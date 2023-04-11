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Tem'de feci kaza: Yol trafiğe kapatıldı

Haramidere Tem bağlantı yolunda 2 tır çarpıştı. Kaza da bir sürücü yaralanırken, yol tek taraflı trafiğe kapatıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

12:20 . 11/04/2023 Salı
IHA

Haramidere Tem bağlantı yolunda 2 tır çarpıştı. Kaza da bir sürücü yaralanırken, yol tek taraflı trafiğe kapatıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...



#tem
#kaza
#istanbul
1 saat önce
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