Tem'de feci kaza: Yol trafiğe kapatıldı

Haramidere Tem bağlantı yolunda 2 tır çarpıştı. Kaza da bir sürücü yaralanırken, yol tek taraflı trafiğe kapatıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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#istanbul
1 saat önce
Haramidere Tem bağlantı yolunda 2 tır çarpıştı. Kaza da bir sürücü yaralanırken, yol tek taraflı trafiğe kapatıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Edirne İstikametinde meydana gelen kaza kameralara yansıdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü metrelerce yol kenarındaki alanda ilerledikten sonra devrilerek durdu. Sürücüsünün yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilen kaza saniye saniye kameraya yansıdı.
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