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TEM'de otomobil TIR'la çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'da TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada biri çocuk iki kişi yaralandı.

17:24 - 1/08/2024 الخميس
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TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Pendik istikametine ilerleyen Turgut K'nın kullandığı 27 LA 815 plakalı otomobil ile Armağan D. idaresindeki TIR çarpıştı.


Kazada otomobil içerisindeki bir çocuk ile sürücü Turgut K. yaralandı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis otoyol üzerinde önlem alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kaza nedeniyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.




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