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Tepkiler gelince geri adım attılar: AB'den Filistin için 'desteğimizi artırmamız lazım' çıkışı

İsrail ve Filistin arasında çatışmalar devam ederken, Filistinlilere yönelik kalkınma yardımlarının dondurulması kararı alan Avrupa Birliği (AB) gelen tepkiler üzerine geri adım attı. AB'den yapılan yeni açıklamada, Gazze'de insani durumun vahim olduğu belirtilerek, "Desteğimizi artırmamız lazım. Azaltmamız değil, artırmamız lazım." denildi. İspanya, AB'nin Filistinlilere yönelik kalkınma yardımlarının dondurulmasına ilişkin, "Bu karar, Avrupa'nın kurucu ilkelerine ihanetidir" sözleriyle tepki göstermişti.

Semih Bozkuş
21:20 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz

AB'den yapılan açıklamada, "Gazze'de 150 bin kişi yerinden edildi. İnsani durum vahim. Desteğimizi artırmamız lazım. Azaltmamız değil, artırmamız lazım." denildi.

AB'nin bu kararı sonrası ise akıllara İspanya'nın tepkisi geldi.

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, İsrail ve Filistin arasında çatışmalar devam ederken, Avrupa Birliği'nin (AB) Filistinlilere yönelik kalkınma yardımlarının dondurulmasına ilişkin, "Bu karar, Avrupa'nın kurucu ilkelerine ihanetidir" sözleriyle tepki göstermişti.

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz X'te yaptığı paylaşımda, AB Komisyonu'nun, kalkınma yardımlarında ödemeleri dondurma ve bu tür projeleri gözden geçirme kararına ilişkin açıklamada bulunmuştu.


Söz konusu kararı, "çok çirkin" olarak nitelendiren Diaz, bunun, "Avrupa'nın kendi kurucu ilkelerine gerçek bir ihanet olduğunu" ifade etmişti.

Yolanda Diaz, Komisyona kararı düzeltme çağrısında bulunurken, "Avrupa, bütün bir halkı cezalandırmak yerine barış için uluslararası eyleme öncülük etmeli." görüşünü paylaşmıştı.


Yerel basındaki diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlere göre, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, kararın, üye ülkelere danışılmadan alındığına dikkati çekerek, Komisyon'daki muhataplarına karardan duyulan memnuniyetsizliğini iletmişti.

AB'nin kararına tepkiler

AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Hamas'ın, İsrail'e saldırıları gerekçesiyle Filistinlilere yönelik toplam 691 milyon avroluk tüm kalkınma yardımlarını gözden geçirme, tüm ödemeleri dondurma kararı aldıklarını açıklamıştı.


Öte yandan, AB Komisyonu'nun Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, kalkınma yardımlarının dondurulmasına karşın insani yardımlarının devam edeceğini bildirmişti.

Varhelyi'nin açıkladığı karar, bazı AB üyesi ülkelerin tepkisine neden olmuştu.


Lüksemburg ve İrlanda, "AB üyelerine danışılmadan alınan karardan" memnuniyetsizliklerini ifade etmişti.

AB Komisyonu'nun, kalkınma yardımlarını askıya alma kararının, yarın video konferans yöntemiyle yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor.


Bazı ülkelerin, konunun gündeme alınmasını talep ettiği belirtiliyor.



#Avrupa Birliği
#Filistin
#İnsani Yardım
#İspanya
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