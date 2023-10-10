Hindistan'da skandal karar: Filistin yanlısı gösteriye katılan öğrenciler hakkında işlem

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Filistin ve İsrail arasındaki gerginliği değerlendirdi. Hızlı bir şekilde barışın sağlanması gerektiğini söyleyen Peskov, "Endişe duyuyoruz. Çünkü bu şiddet döngüsünün devam etmesi, çatışmanın daha da tırmanma ve yayılması ihtimalini taşıyor" dedi.