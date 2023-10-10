Hindistan'da skandal karar: Filistin yanlısı gösteriye katılan öğrenciler hakkında işlem

Aligarh İslam Üniversitesi
Hindistan'da Aligarh İslam Üniversitesinde bir grup öğrencinin Filistin'e destek vermek için protesto gösterisi düzenlemesi üzerine polis harekete geçti.
Aligarh polisince X sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, gösterinin "izinsiz" gerçekleştiği belirtildi.
"Konuyla ilgili bir dava açıldı ve yasal işlemler başlatıldı."
denilen açıklamada, protestolar sırasında "sakıncalı ve provokatif" yorumlar yapıldığı iddia edildi.
#Hindistan
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#Uttar Pradeş
13 dakika önce