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Dünya

Hindistan'da skandal karar: Filistin yanlısı gösteriye katılan öğrenciler hakkında işlem

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, Filistin'i desteklemek için bir araya gelen öğrenciler hakkında 'izinsiz gösteri' yapıldığı gerekçesiyle işlem başlatıldı.

11:45 . 10/10/2023 Salı
AA
Aligarh İslam Üniversitesi

Aligarh İslam Üniversitesi

Hindistan'da Aligarh İslam Üniversitesinde bir grup öğrencinin Filistin'e destek vermek için protesto gösterisi düzenlemesi üzerine polis harekete geçti.

Aligarh polisince X sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, gösterinin "izinsiz" gerçekleştiği belirtildi.

"Konuyla ilgili bir dava açıldı ve yasal işlemler başlatıldı."
denilen açıklamada, protestolar sırasında "sakıncalı ve provokatif" yorumlar yapıldığı iddia edildi.


#Hindistan
#Filistin
#Uttar Pradeş
13 dakika önce
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