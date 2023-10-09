|
Dünya

Kremlin'den Filistin-İsrail açıklaması: Endişe duyuyoruz çatışma yayılabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Filistin ve İsrail arasındaki gerginliği değerlendirdi. Hızlı bir şekilde barışın sağlanması gerektiğini söyleyen Peskov, "Endişe duyuyoruz. Çünkü bu şiddet döngüsünün devam etmesi, çatışmanın daha da tırmanma ve yayılması ihtimalini taşıyor" dedi.

14:16 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin arasındaki gerilimden derin endişe duyduklarını ifade etti.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İsrail veya Filistin liderleriyle görüşme planlamadığını belirten Peskov, gerekmesi halinde temasların gerçekleştirilebileceğini söyledi.


'Çatışma daha da tırmanabilir'

Peskov, gerilimin hızlı şekilde barışçıl sürece sokulması gerektiğini vurgulayarak,
"Çünkü bu şiddet döngüsünün devam etmesi, çatışmanın daha da tırmanma ve yayılması ihtimalini taşıyor. Bu bölge için büyük bir tehlike, dolayısıyla çok endişeliyiz"
dedi.

Rusya ile Hamas arasındaki ilişkileri de değerlendiren Peskov, "Öncelikle oradaki olayların sıcak savaş aşamasından çıkması gerekiyor. Orada sıcak savaş olduğu sürece bir şey konuşmak zor." ifadesini kullandı.



'Aksa Tufanı' operasyonu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.


Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.


İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.


İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700’den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Devleti hayata geçirilmesi ertelenemez bir ihtiyaç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Devleti hayata geçirilmesi ertelenemez bir ihtiyaç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'nde konuştu. Farklı inanç gruplarına karşı ayrımcılığa izin vermeyeceklerini belirten, Erdoğan, "2019 senesinde temelini birlikte attığımız Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum" dedi. Erdoğan, Filistin- İşgalci İsrail gerilimine ilişkin, "Gazze halkının abluka sebebi ile çektiği sıkıntıların hafifletilmesi içinde ilgili kurumlarımız aracılığı ile her türlü gayreti gösterdik. Bugünde 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla hareket ediyoruz" dedi. Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasının ertelenemez olduğunu bir kez daha vurgulayan Erdoğan, "Bölgemizdeki sorunların kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele hakkaniyete uygun çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.


#Filistin
#israil
#Rusya
#Kremlin
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖSYM Giriş Ekranı ile ÖSYM Sınavları, Başvuruları, Şifre Alma