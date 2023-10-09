Kremlin'den Filistin-İsrail açıklaması: Endişe duyuyoruz çatışma yayılabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin arasındaki gerilimden derin endişe duyduklarını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İsrail veya Filistin liderleriyle görüşme planlamadığını belirten Peskov, gerekmesi halinde temasların gerçekleştirilebileceğini söyledi.
'Çatışma daha da tırmanabilir'
Rusya ile Hamas arasındaki ilişkileri de değerlendiren Peskov, "Öncelikle oradaki olayların sıcak savaş aşamasından çıkması gerekiyor. Orada sıcak savaş olduğu sürece bir şey konuşmak zor." ifadesini kullandı.
'Aksa Tufanı' operasyonu
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.
İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700’den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.