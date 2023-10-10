Filistin davasına küresel destek

İsrail’in işgal ettiği topraklarda gerçekleştirdiği zulme karşı başkaldıran Filistinli grupların direnişi sürerken, dünyanın dört bir yanında Filistin’e destek gösterileri düzenlendi. Filistin bayrakları ile sokaklara dökülen binlerce kişi İsrail’i lanetleyen ve Filistin’i destekleyen sloganlar attı. Bazı ülkelerde hükümetlerin karşı çıkmasına ve güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen halkın geri adım atmaması dikkat çekti.

BAŞBAKAN İZİN VERMEDİ HALK DİNLEMEDİ

Avustralya’nın Sydney şehrinde Başbakan Anthony Albanese ve hükümetinin izin vermemesine rağmen yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney’in güneybatısında yer alan Lakemba bölgesinde bir grup, Filistin’e desteklerini göstermek amacıyla toplandı. Gösteride, “İşgal suçtur” ve “Filistin özgür olacak” sloganları atılırken, Filistinli Müslümanlara destek mesajları içeren pankartlar taşındı. Avustralya hükümeti ise

gösteriyi kınadı.

İKİ GRUP KARŞI KARŞIYA

ABD’nin New York kentinde Filistin destekçileri ile İsrail destekçileri düzenledikleri protestolar ile karşı karşıya geldi. New York bölgesinde faaliyet gösteren Filistin yanlısı sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından “Filistin için herkes dışarı” çağrısıyla yapılan gösteriye binlerce kişi katıldı. Times Meydanı’nda toplanan her kesimden gösterici, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin’e destek mesajı verdi. Göstericiler, ellerinde “Filistin’e destek, işgale son”, “Direniş haklıdır”, “Apartheid İsrail’e ABD yardımlarını kesin” yazılı pankartlar taşıdı. Diğer yandan, bir grup İsrail yanlısı gösterici de ellerinde İsrail bayraklarıyla protesto alanının karşı tarafında toplandı. İki grup arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı. Benzer şekilde Şikago kentinde bulunan İsrail Konsolosluğu önünde de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.

BRIGHTON’DA İŞGALİ LANETLEDİLER

İngiltere’nin güneyindeki Brighton kentinde, Filistin Dayanışma Kampanyası grubunun çağrısıyla toplanan halk, Filistin’e destek gösterisi yaptı. Filistin Dayanışma Kampanyası grubunun çağrısıyla kentin tarihi saat kulesi önünde toplanan halk, Filistin’e destek sloganları ile İsrail’in Filistinlilere yönelik uygulamalarını protesto eden sloganlar attı.

FRANSA’DA VALİLİK ENGELİ

Fransa’nın Lyon kentinde valiliğin Filistin’e destek gösterisine izin vermediği bildirildi. Rhone Bölge Valiliği, birçok grubun inisiyatifiyle bu akşam düzenlenmesi planlanan Filistin’e destek gösterisine “kamu düzenini bozma riski taşıdığı” gerekçesiyle müsaade etmeyeceğini açıkladı. Öte yandan Fransa’daki Yahudi örgütlerinin çatı kuruluşu Fransa Yahudi Konseyi (CRIF), yarın aynı kentte İsrail’e destek gösterisi düzenleme kararı aldı. Valilik, şu ana kadar bu gösterinin iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklamada bulunmadı.

STOCKHOLM’DE FİLİSTİN BAYRAKLARI

Stockholm’de bir grup, Filistin’e destek vermek ve İsrail’e tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi. Sergels Torg Meydanı’nda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları ile destek çağrısı yaparken, İsrail’in Filistin topraklarını açık hava hapishanesine dönüştürdüğü vurgulandı.

POLİS LOKMA DAĞITIMINA MÜSAADE ETMEDİ

Almanya’nın başkenti Berlin’de de bir grup, Neukölln’de Filistine destek için bir araya geldi. Lokma dağıtan göstericilere polis müdahale etti. Tansiyonun yükselmesi üzerine polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri 3 kişiyi gözaltına aldı ve gösteriye katılanlar hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.







