Filistin davasına küresel destek

ABD’nin New York kentinde Filistin destekçileri ile İsrail destekçileri düzenledikleri protestolar ile karşı karşıya geldi. New York bölgesinde faaliyet gösteren Filistin yanlısı sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından “Filistin için herkes dışarı” çağrısıyla yapılan gösteriye binlerce kişi katıldı. Times Meydanı’nda toplanan her kesimden gösterici, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin’e destek mesajı verdi. Göstericiler, ellerinde “Filistin’e destek, işgale son”, “Direniş haklıdır”, “Apartheid İsrail’e ABD yardımlarını kesin” yazılı pankartlar taşıdı. Diğer yandan, bir grup İsrail yanlısı gösterici de ellerinde İsrail bayraklarıyla protesto alanının karşı tarafında toplandı. İki grup arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı. Benzer şekilde Şikago kentinde bulunan İsrail Konsolosluğu önünde de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.