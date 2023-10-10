Batı'nın insanlığı bu kadar: İngiliz BBC'den skandal İsrail-Filistin haberi

Gazze
Hamas'ın 7 Ekim itibarıyla İsrail işgaline karşı başlatmış olduğu Aksa Tufanı operasyonu sonrası siyonist rejim Gazze'ye bomba yağdırarak yüzlerce sivili acımasızca katletti.
İngiliz BBC'den skandal yayıncılık
Gelişmeler devam ederken konuyu işleyenlerden biri de İngiliz yayın kuruluşu BBC oldu.
Sosyal medyada paylaşım yapan BBC, yazdığı yazıda skandallar ifadeler kullandı.
BBC, Gazze'de hayatını kaybedenler için 'ölenler' ifadesini kullanırken, İsrail'de hayatını kaybedenleri ise 'öldürülenler' ifadesiyle servis etti.
Ne olmuştu?
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınır kapısına baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.