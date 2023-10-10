|
Dünya

Batı'nın insanlığı bu kadar: İngiliz BBC'den skandal İsrail-Filistin haberi

İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava bombardımanlarında çok sayıda sivil can kaybı yaşanmaya devam ediyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise, Gazze'de hayatını kaybedenler için 'ölenler' derken, İsrail'de hayatını kaybedenler için ise 'öldürülenler' ifadesini kullandı.

10:55 . 10/10/2023 Salı
Diğer
Gazze

Gazze

Hamas'ın 7 Ekim itibarıyla İsrail işgaline karşı başlatmış olduğu Aksa Tufanı operasyonu sonrası siyonist rejim Gazze'ye bomba yağdırarak yüzlerce sivili acımasızca katletti.

İngiliz BBC'den skandal yayıncılık

Gelişmeler devam ederken konuyu işleyenlerden biri de İngiliz yayın kuruluşu BBC oldu.

Sosyal medyada paylaşım yapan BBC, yazdığı yazıda skandallar ifadeler kullandı.

BBC, Gazze'de hayatını kaybedenler için 'ölenler' ifadesini kullanırken, İsrail'de hayatını kaybedenleri ise 'öldürülenler' ifadesiyle servis etti.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınır kapısına baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.



#BBC
#İsrail
#Filistin
#Gazze
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın Hava Nasıl Olacak? 11 Ekim Salı İl İl Hava Durumu