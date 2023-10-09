İsrail basını yazdı: Netanyahu Gazze'ye kara harekatı başlatmak için ABD'den icazet aldı

Binyamin Netanyahu - Joe Biden (Foto: Arşiv)
Axios haber sitesinin, Hamas'ın saldırılarının ardından gerçekleşen Biden-Netanyahu telefon görüşmesi hakkında bilgi sahibi İsrailli ve ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberine göre, görüşmede, Gazze'ye kara harekatı olasılığı ele alındı.
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"Güç kullanmaktan başka seçenek yok"
'Caydırıcılık' kılıflı katliam mesajı
Netanyahu, Lübnan sınırında bir cephe açılmasının endişe verici ancak ülkesinin bu senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Netanyahu, "caydırıcılığı" yeniden tesis etmek gerektiği vurgusunda bulundu.
Biden sessiz kalarak onayladı
Kaynaklar, Biden'ın, Gazze'ye kara harekatı yapılmaması konusunda Netanyahu'yu ikna etmeye ya da İsrail Başbakanı üzerinde böyle bir baskı kurmaya çalışmadığını aktardı.
İddialara ilişkin, Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlığı, henüz bir açıklama yapmadı.
İsrail ordusunun, karadan Gazze şeridine girmesi halinde kayıp verme riskinin artacağı ifade ediliyor.
Ayrıca olası bir kara harekatının, Filistinli sivil can kayıplarının daha da artmasına neden olacağı, bunun da Tel Aviv üzerindeki uluslararası baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.