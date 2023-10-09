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İsrail basını yazdı: Netanyahu Gazze'ye kara harekatı başlatmak için ABD'den icazet aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden'a, Gazze'ye kara harekatı başlatmaktan başka seçenekleri olmadığını söylediği öne sürüldü. İsrail basınında yer alan haber göre; Netanyahu, ABD Başkanı'na "(Gazze'ye) girmeliyiz. Şu anda pazarlık yapamayız." dedi. Kaynaklar, Biden'ın, Gazze'ye kara harekatı yapılmaması konusunda Netanyahu'yu ikna etmeye ya da İsrail Başbakanı üzerinde böyle bir baskı kurmaya çalışmadığını aktardı.

23:32 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
Binyamin Netanyahu - Joe Biden (Foto: Arşiv)

Binyamin Netanyahu - Joe Biden (Foto: Arşiv)

Axios haber sitesinin, Hamas'ın saldırılarının ardından gerçekleşen Biden-Netanyahu telefon görüşmesi hakkında bilgi sahibi İsrailli ve ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberine göre, görüşmede, Gazze'ye kara harekatı olasılığı ele alındı.

Netanyahu Gazze'ye kara harekatı başlatmak için ABD'den icazet aldı: Pazarlık yapamayız

Biden, Gazze'deki İsrailli rehineler konusunu gündeme getirirken, Netanyahu, ABD Başkanı'na
"(Gazze'ye) girmeliyiz. Şu anda pazarlık yapamayız."
dedi.

"Güç kullanmaktan başka seçenek yok"

Ülkesinin, Hamas'ın saldırılarına karşılık olarak güç kullanmaktan başka seçeneği olmadığını söyleyen Netanyahu,
"bir ülkenin Orta Doğu'da zayıflık gösteremeyeceği"
mesajını verdi.

'Caydırıcılık' kılıflı katliam mesajı

Netanyahu, Lübnan sınırında bir cephe açılmasının endişe verici ancak ülkesinin bu senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Netanyahu, "caydırıcılığı" yeniden tesis etmek gerektiği vurgusunda bulundu.

Biden sessiz kalarak onayladı

Kaynaklar, Biden'ın, Gazze'ye kara harekatı yapılmaması konusunda Netanyahu'yu ikna etmeye ya da İsrail Başbakanı üzerinde böyle bir baskı kurmaya çalışmadığını aktardı.

İddialara ilişkin, Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlığı, henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail ordusunun, karadan Gazze şeridine girmesi halinde kayıp verme riskinin artacağı ifade ediliyor.

Ayrıca olası bir kara harekatının, Filistinli sivil can kayıplarının daha da artmasına neden olacağı, bunun da Tel Aviv üzerindeki uluslararası baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.



#İsrail
#ABD
#Binyamin Netanyahu
#Joe Biden
#Filistin
#Gazze
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