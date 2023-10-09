İsrail basını yazdı: Netanyahu Gazze'ye kara harekatı başlatmak için ABD'den icazet aldı

Filistin ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar daha önce hiç görülmeyen boyuta ulaştı. Yaşanan gerilime ilişkin Türkiye, 'her türlü arabuluculuk yaparız' çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1967 sınırları çerçevesinde başkenti Kudüs olan bağımsız egemen bir Filistin Devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğini söyledi. Türkiye'nin dışındaki bölgesel güçler Rusya ve Çin de 1967 sınırlarına dönülmesini istiyor. Peki 1967 sınırlarına dönmek ne anlama geliyor? 1967 öncesi ve sonrasında neler yaşandı? Anlaşma bugün yürürlüğe girecek olsa ne gibi sonuçları olur, haritalar nasıl şekillenir? İşte tüm detaylar...