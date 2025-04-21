Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Terör inleri yerle bir ediliyor: Pençe-Kilit bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Terör inleri yerle bir ediliyor: Pençe-Kilit bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

14:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Irak'ın kuzeyinde arama-tarama faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi"
denildi.



#MSB
#Pençe Kilit Harekatı
#PKK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Doğuma teşvik için yeni düzenleme! Çalışan annelere doğum izni artırılıyor mu, kaç ay olacak? İşte ücretli ve ücretsiz doğum izin sürelerindeki yeni süre...