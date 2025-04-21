Terör inleri yerle bir ediliyor: Pençe-Kilit bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Irak'ın kuzeyinde arama-tarama faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi"
denildi.
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