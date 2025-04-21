Terör inleri yerle bir ediliyor: Pençe-Kilit bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

"Irak'ın kuzeyinde arama-tarama faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi"