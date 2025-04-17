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MSB kaynaklarından 'Deniz Mekânsal Planlaması' açıklaması: Yunanistan’ın girişimi uluslararası hukuka aykırı

MSB kaynaklarından 'Deniz Mekânsal Planlaması' açıklaması: Yunanistan’ın girişimi uluslararası hukuka aykırı

12:0417/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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MSB kaynaklarından açıklama: Yunanistan'ın deniz yetki alanları planlaması uluslararası hukuka aykırıdır
MSB kaynaklarından açıklama: Yunanistan'ın deniz yetki alanları planlaması uluslararası hukuka aykırıdır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gündeme ilişkin oldukça önemli açıklamalar geldi. MSB kaynakları, Yunanistan tarafından açıklanan 'Deniz Mekânsal Planlaması' ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Yunanistan'ın bu girişimi 'Uluslararası hukuka aykırı' olarak nitelendirildi. İşte o açıklamalara ilişkin detaylar.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Yunanistan tarafından duyurulan “Deniz Mekânsal Planlaması” ile ilgili 'Uluslararası hukuka aykırı' ifadelerini kullanırken 'Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları kabul edilemez.' dedi.


'ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI'

Açıklamanın detayları ise şöyle;

"Yunanistan tarafından son dönemde kamuoyuna duyurulan ‘Deniz Mekânsal Planlaması’ çerçevesinde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ne yönelik bazı hukuki dayanağı bulunmayan ve uluslararası hukuka aykırı girişimler tarafımızca dikkatle izlenmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunması yönündeki kararlılığımız tamdır. Yunanistan’ın deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak tek taraflı olarak gerçekleştirdiği bu tür planlamalar, uluslararası hukuka aykırıdır.

Türkiye, bölgede adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunmaktadır. Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır."



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