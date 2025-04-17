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ABD'de ticaret savaşları yargıya taşınıyor: California, Trump yönetimine gümrük vergileri nedeniyle açtı

ABD'de ticaret savaşları yargıya taşınıyor: California, Trump yönetimine gümrük vergileri nedeniyle açtı

12:0117/04/2025, Perşembe
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California, Trump yönetimine gümrük vergileri nedeniyle dava açan ilk eyalet oldu
California, Trump yönetimine gümrük vergileri nedeniyle dava açan ilk eyalet oldu

Amerika'da ticaret savaşları yargıya taşınıyor. Çin, Kanada, Meksika’nın da aralarında yer aldığı ülkelere yönelik uygulanan gümrük vergilerine karşı hukuki süreçle ilgili ilk adım ABD eyaletleri arasında en büyük ekonomiye sahip olan California’dan geldi. Bu kapsamda California, Trump yönetimine gümrük vergileri nedeniyle dava açan ilk eyalet oldu…

California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın, aralarında Çin, Kanada ve Meksika'nın da bulunduğu ülkelere yönelik uyguladığı gümrük tarifelerine karşı hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.



Açıklamada, Trump'ın söz konusu tarifeleri uygularken başkana yalnızca dış tehditlere karşı mali işlemleri dondurma ve engelleme yetkisi tanıyan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı (IEEPA) kullanmasının yasalara aykırı olduğu ve bu yüzden hukuki süreç başlatılacağı bildirildi. Bu tarifelerin yürürlüğe geçmesi için kongre onayı gerektiği ifade edilen açıklamada, dava kapsamında mahkemeden tarifelerin durdurulması için acil tedbir talep edileceği belirtildi. California, ABD eyaletleri arasında en büyük ekonomiye sahip eyalet konumunda.




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