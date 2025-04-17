İstanbul Havalimanı'nda üçlü pist dönemi başladı: Avrupa'da bir ilk

İstanbul Havalimanı'nda eş zamanlı üçlü bağımsız pist dönemi resmen başladı. Bu sistemle beraber İstanbul Havalimanı'na aynı anda 3 uçak iniş-kalkış yapabilecek. Öte yandan bu uygulama ABD'de üçlü bağımsız pist operasyonu ABD'de uygulanırken, Avrupa'da uygulamayı hayata geçiren ilk ülke Türkiye oldu.

İstanbul Havalimanı'nda "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı. Sistemle aynı anda 3 uçak birbirinden bağımsız pistlere iniş kalkış gerçekleştirebilecek. Bu uygulamayla beraber Trafik akışı hızlanacak ve dinamik kapasitesi artacak.

İstanbul Havalimanı 3'lü Pist Uçuş Operasyonu Başlangıç Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamanın Türkiye'nin sınırlarını aşan vizyonunu kanatlandırdığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılığının en üst ligine yükseldiğini dile getirdiği açıklamasında üçlü bağımsız pist operasyonu ile İstanbul Havalimanı'nın trafik akışının hızlanacağını ve dinamik kapasitesinin artacağını söyledi.