Bu pazar seçim olsa: İşte iki farklı şirketin son anketleri

GENAR ve BETİMAR’ın Türkiye genelinde yaptığı anketlerde ortaya çıkan farklı tablolar, seçmen eğilimlerinde dikkat çeken değişimleri ve kararsız seçmenlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Farklı siyasi eğilimlere sahip iki araştırma şirketinin ortaya koyduğu sonuçlar arasında dikkat çeken farklılıklar ortaya çıktı.
İki farklı anket iki farklı sonuç
- GENAR’ın 9-12 Nisan tarihleri arasında yaptığı ve"Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz?"sorusunun cevabının arandığı ankete göre AK Parti yüzde 35,8, CHP yüzde 35,6, DEM Parti yüzde 9,0, MHP yüzde 8,8, Zafer Partisi yüzde 2,5, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,4, İYİ Parti ise yüzde 2,3 oranında oy alıyor.
Anahtar Parti’nin oranı yüzde 1,2, TİP'in yüzde 1,0, diğer partilerin toplamı ise yüzde 1,4 olarak ölçüldü.
Yüzde 60 propagandası tutmadı
TEAM Araştırma'nın iddiasına göre seçmenlerin yüzde 68’i İmamoğlu’nun diploma iptaline, yüzde 65’i ise tutuklama girişimine karşı çıkıyordu. Bu süreçte CHP'nin oy oranı yüzde 22’den yüzde 30,7’ye yükselirken, AK Parti’nin oyu yüzde 3, MHP’nin oyu ise yüzde 3,8 düşüyordu. Ayrıca Erdoğan seçmeninin yüzde 7,9’u CHP’ye yönelmiş ve kararsızların yüzde 17,9’u CHP’ye oy vermeyi düşünüyordu.
Seçimde belirleyici unsur: Kararsızlar
Bu duruma kararsız seçmenlerin tercihlerinin partilere göre dağıtım yönteminin neden olduğu düşünülüyor. Buna göre kimi araştırmalarda kararsız seçmenler önceki seçimlerdeki tercihlerine göre dağıtılırken, kimi çalışmalarda ise anket sırasında ortaya çıkan güncel eğilimler esas alınıyor. Kullanılan yöntem farkı, anket sonuçlarının birbirinden sapmasına neden oluyor.