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Bu pazar seçim olsa: İşte iki farklı şirketin son anketleri

Bu pazar seçim olsa: İşte iki farklı şirketin son anketleri

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:0317/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Anket şirketlerinin yaptığı seçim araştırmalarındaki farklı sonuçların sebebi merak ediliyor.
Anket şirketlerinin yaptığı seçim araştırmalarındaki farklı sonuçların sebebi merak ediliyor.

GENAR ve BETİMAR’ın Türkiye genelinde yaptığı anketlerde ortaya çıkan farklı tablolar, seçmen eğilimlerinde dikkat çeken değişimleri ve kararsız seçmenlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Araştırma şirketleri
GENAR
ve
BETİMAR
, Nisan ayında Türkiye genelinde yaptıkları anketlerde seçmen eğilimlerini ölçtü.

Farklı siyasi eğilimlere sahip iki araştırma şirketinin ortaya koyduğu sonuçlar arasında dikkat çeken farklılıklar ortaya çıktı.


Yeni Şafak yazarı Ali Saydam'ın da bugünkü köşesinde yer verdiği anketlerin sonuçlarındaki farklılığın sebebinin kararsız seçmenlerin dağıtımında izlenen
farklı yöntemler
olduğu belirtiliyor.


İki farklı anket iki farklı sonuç


  • GENAR’ın 9-12 Nisan tarihleri arasında yaptığı ve
    "Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz?"
    sorusunun cevabının arandığı ankete göre AK Parti yüzde 35,8, CHP yüzde 35,6, DEM Parti yüzde 9,0, MHP yüzde 8,8, Zafer Partisi yüzde 2,5, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,4, İYİ Parti ise yüzde 2,3 oranında oy alıyor.

Anahtar Parti’nin oranı yüzde 1,2, TİP'in yüzde 1,0, diğer partilerin toplamı ise yüzde 1,4 olarak ölçüldü.


BETİMAR’ın aynı soruyla yaptığı ankette ise
CHP yüzde 32,5, AK Parti yüzde 30,6, MHP yüzde 10,1, DEM Parti yüzde 9,4, Zafer Partisi yüzde 4,3, İYİ Parti yüzde 3,6, Yeniden Refah Partisi yüzde 3, TİP yüzde 2, Memleket Partisi, BBP ve Anahtar Parti yüzde 1,1'er oranında destek buldu.
Diğer partilerin oy oranı ise yüzde 1,3 olarak açıklandı.

Yüzde 60 propagandası tutmadı


Anket sonuçlarıyla beraber özellikle eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'ye yakın şirketlerin yaptıkları araştırmalarda AK Parti ve MHP seçmenin yanı sıra kararsızların da
CHP'ye kaydığı ve partinin oy oranının yüzde 60'lara çıktığı
yönündeki propagandanın da doğru olmadığı gözler önüne serildi.

TEAM Araştırma'nın iddiasına göre seçmenlerin yüzde 68’i İmamoğlu’nun diploma iptaline, yüzde 65’i ise tutuklama girişimine karşı çıkıyordu. Bu süreçte CHP'nin oy oranı yüzde 22’den yüzde 30,7’ye yükselirken, AK Parti’nin oyu yüzde 3, MHP’nin oyu ise yüzde 3,8 düşüyordu. Ayrıca Erdoğan seçmeninin yüzde 7,9’u CHP’ye yönelmiş ve kararsızların yüzde 17,9’u CHP’ye oy vermeyi düşünüyordu.



Seçimde belirleyici unsur: Kararsızlar


Peki araştırma şirketlerinin anketlerinde partilerin oy oranında ortaya çıkan farklılığın arka planında ne var?

Bu duruma kararsız seçmenlerin tercihlerinin partilere göre dağıtım yönteminin neden olduğu düşünülüyor. Buna göre kimi araştırmalarda kararsız seçmenler önceki seçimlerdeki tercihlerine göre dağıtılırken, kimi çalışmalarda ise anket sırasında ortaya çıkan güncel eğilimler esas alınıyor. Kullanılan yöntem farkı, anket sonuçlarının birbirinden sapmasına neden oluyor.


Siyasi strateji uzmanları, özellikle kararsızları hedef alan seçmen ikna süreçlerinde değişime ihtiyaç olduğunu belirtirken, kararsızların eğilimleriyle beraber seçimlerin birkaç bin oy farkla sonuçlanabileceği ve sürpriz sonuçlar doğurabileceği konusuna dikkat çekiyor.


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