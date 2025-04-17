Bu pazar seçim olsa: İşte iki farklı şirketin son anketleri

TEAM Araştırma'nın iddiasına göre seçmenlerin yüzde 68’i İmamoğlu’nun diploma iptaline, yüzde 65’i ise tutuklama girişimine karşı çıkıyordu. Bu süreçte CHP'nin oy oranı yüzde 22’den yüzde 30,7’ye yükselirken, AK Parti’nin oyu yüzde 3, MHP’nin oyu ise yüzde 3,8 düşüyordu. Ayrıca Erdoğan seçmeninin yüzde 7,9’u CHP’ye yönelmiş ve kararsızların yüzde 17,9’u CHP’ye oy vermeyi düşünüyordu.

Bu duruma kararsız seçmenlerin tercihlerinin partilere göre dağıtım yönteminin neden olduğu düşünülüyor. Buna göre kimi araştırmalarda kararsız seçmenler önceki seçimlerdeki tercihlerine göre dağıtılırken, kimi çalışmalarda ise anket sırasında ortaya çıkan güncel eğilimler esas alınıyor. Kullanılan yöntem farkı, anket sonuçlarının birbirinden sapmasına neden oluyor.