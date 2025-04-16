AK Parti İstanbul sahaya iniyor: Danışma Meclisleri başladı

Programda konuşan İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Devraldığımız hizmet bayrağını çok daha yukarlara taşıyacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Teşkilatımızın gayretleriyle Ümraniye’mizi de İstanbul’umuzu da ayağa kaldırmak boynumuzun borcudur” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka hizmet için açtığı yolda ilerlediklerini vurgulayan Başkan Özdemir, “Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahibiz. Hiçbir mazeret olmadan çalışacağız. Her birimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yarısı hatta çeyreği kadar çalıştığı vakit hem ilçelerimizde hem İstanbul’umuzda bayrağı çok daha yukarıya taşıyacağız” diye konuştu.

“Mahalleler olmazsa ilçe teşkilatlar olmaz”

İl Başkanı Abdullah Özdemir, mahalle teşkilatlarının önemine de dikkat çekerek, “Şunu özellikle belirtmek istiyorum; mahalleler olmazsa ilçe teşkilatlar olmaz. Vatandaşla ilçe arasındaki köprüyü mahalle teşkilatlarımız kuruyor. Onun için mahalle teşkilatlarımız bizim için çok önemlidir. Mahalle başkanlarımızdan rica ediyorum. Bayrağı sizler dalgalandırıyorsunuz. Partimizin kuruluşundan bu yana partimize emek vermiş mahalle başkanlarımızı ihmal etmeyelim. Yol arkadaşlarımızı kendi safımızda toplayacağız. AK Parti’yi kendi mahallemizde en iyi şekilde temsil etmeye, kendi mahallemizde oylarını en iyi şekilde arttırmaya hep birlikte söz verelim” ifadelerini kullandı.

Başkan Özdemir, “Değerli yol arkadaşlarımız, içinde bulunduğumuz zorlu süreçte işimiz hiç de kolay değil. AK Parti’mizi yeniden ayağa kaldırıp eski gücüne kavuşturmak bizim elimizdedir” diyerek sözlerini tamamladı.

Teşkilatlar sahaya iniyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, danışma meclislerinin yanı sıra bu Pazar günü tüm ilçelerde eş zamanlı hane ziyaretleri gerçekleştirecek. Teşkilat mensupları vatandaşlarla birebir temas kurarak hem hal hatır soracak hem de saha gözlemlerini raporlayacak.

Bu çalışmaya dair konuşan İl Başkanı Abdullah Özdemir şunları söyledi:

“Biz AK Parti olarak, milletin partisi olduğumuzu her fırsatta sahada göstermeye devam ediyoruz. Bu Pazar günü İstanbul’un 39 ilçesinde, teşkilat mensuplarımız yüzlerce haneyi ziyaret edecek. Amacımız çok net: Vatandaşımızın kapısını çalmak, halini hatırını sormak, derdini dinlemek ve bir çayını içmek. Bu sadece bir siyasi çalışma değil, aynı zamanda samimiyetin, vefanın ve gönül bağımızın bir göstergesi. Biz siyasetimizi sokakta, mahallede, evlerde yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki milletin duası olmadan hiçbir iş bereketli olmaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da her zaman ifade ettiği gibi, ‘Gönüllere girmeden sandıktan çıkılmaz.’ Biz de o gönüllere girmenin derdindeyiz.”







