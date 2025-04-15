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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'in sözlerine sert çıkış: Vesayet ideolojisinin son sürümüdür

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'in sözlerine sert çıkış: Vesayet ideolojisinin son sürümüdür

17:1715/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM 'Grup Toplantısı'ndaki sözlerine ilişkin, "Normalleşme' diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki,
“Her darbenin başında bir cunta vardır. Bu cuntanın merkezi Beştepe’dir"
sözleriyle 'seçilmiş hükümeti' hedef almasına ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tepki gösterdi.

AK Partili Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir"

Çelik, Özel'in TBMM 'Grup Toplantısı'ndaki sözlerine ilişkin,
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söyledikleri, 'seçilmiş hükümeti' hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka bir şey değildir. Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir. 'Normalleşme' diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir"
ifadelerini kullandı.


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