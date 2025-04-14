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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: 'Niteliksiz siyaset'in markası oldu

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: 'Niteliksiz siyaset'in markası oldu

12:3814/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
AA
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki söylemlerine sert tepki gösterdi. Çelik, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin sözlerine verilecek cevabımız, Avrupa'daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdiğimiz cevapların aynısıdır' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı X'ten şu açıklamaları yaptı;

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin sözlerine verilecek cevabımız, Avrupa’daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdiğimiz cevapların aynısıdır.


Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil.


Özgür Özel’in siyasi söyleminin Avrupa’daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesi vahimdir.


Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır.


Özgür Özel’in geldiği nokta siyaset alanını değil, siyaset karşıtlığını ifade etmektedir. Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP Genel Başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel’in geldiği nokta ise tamamen “niteliksiz siyaset”in markası oldu.




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