Tedavi gördüğü hastaneden Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder kalp krizi nedeniyle acil olarak ameliyata alınmış yaklaşık 12 saat süren operasyon sonrası ise yoğun bakımda tedavisi devam etmekteydi. Gelen son dakika açıklamasında ise Sırrı Süreyya Önder’in genel olarak tedaviye iyi yanıt vermekte olduğu kaydedildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna dair hastane önünde açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp krizinin ardından yapılan 12 saatlik operasyon sonrası yoğun bakım tedavisi devam ediyor. Hastaneden Sırrı Süreyya Önder'in son sağlık durumuna ilişkin yeni detaylar gelirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hastane önünden Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
"CUMHURBAŞKANIMIZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hastane önünden Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
"Bugün Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ettik. Buradaki yetkililerden bilgi alma imkanımız oldu. Çok şükür bugün Sırrı Beyin durumuyla ilgili daha olumlu haberler alıyoruz. Gereken her şey yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu süreci yakından takip ediyor. Sırrı Bey insan odaklı bir bakış açısıyla siyasete yaklaşan bir kişiliğe sahip. En zor şartlarda dahi yaptığı esprilerle gündem olmuş bir kişilik. Dua ediyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Kızıyla da görüşme imkanımız oldu. Görünür şekilde daha iyi bir durumda olduğunu ifade edebilirim diyor. Sağlık diliyoruz."