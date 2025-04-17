"Bugün Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ettik. Buradaki yetkililerden bilgi alma imkanımız oldu. Çok şükür bugün Sırrı Beyin durumuyla ilgili daha olumlu haberler alıyoruz. Gereken her şey yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu süreci yakından takip ediyor. Sırrı Bey insan odaklı bir bakış açısıyla siyasete yaklaşan bir kişiliğe sahip. En zor şartlarda dahi yaptığı esprilerle gündem olmuş bir kişilik. Dua ediyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Kızıyla da görüşme imkanımız oldu. Görünür şekilde daha iyi bir durumda olduğunu ifade edebilirim diyor. Sağlık diliyoruz."