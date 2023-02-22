Terör örgütü DEAŞ’ın silahlı güçleri arasında görev alan şahıs yakalandı

2015 yılında DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine katıldım. DEAŞ terör örgütünün silahlı güçleri arasında faaliyet yürüttüm. Faaliyetim buradaki polislerin görevleri gibiydi. Örgüt içinde silahlı çatışmaya katılmadım. Herhangi bir kimseyi de öldürmedim. Örgüttün kaçıp Türkiye’ye yeni bir hayat kurmak için geldim. Irak’ta kalsaydım Irak hükümeti beni yakalayacaktı