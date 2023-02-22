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Terör örgütü DEAŞ’ın silahlı güçleri arasında görev alan şahıs yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın silahlı güçleri arasında görev alan şahıs, Samsun'da terörle mücadele ekiplerinin yaptıkları takip ve çalışma sonucu yakalandı.

18:45 . 22/02/2023 Çarşamba
IHA
Terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi, takip ve çalışmalar sonucu yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi, takip ve çalışmalar sonucu yakalandı.

DEAŞ terör örgütünün silahlı güçleri arasında görev alan yabancı uyruklu bir kişi Samsun TEM polisinin takibi sonucu gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terörle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu daha önce Irak’ta bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ’ın silahlı güçleri arasında yer aldığını tespit ettikleri Irak uyruklu 25 yaşındaki M.A.A.A.’yı yaptıkları takip ve çalışma sonucu Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Suçunu itiraf etti

Terör örgütü içinde yer aldığı dönemde silahlarla çekilmiş fotoğrafları da ele geçen M.A.A.A., TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A.A.A., suçunu itiraf ederek, "
2015 yılında DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine katıldım. DEAŞ terör örgütünün silahlı güçleri arasında faaliyet yürüttüm. Faaliyetim buradaki polislerin görevleri gibiydi. Örgüt içinde silahlı çatışmaya katılmadım. Herhangi bir kimseyi de öldürmedim. Örgüttün kaçıp Türkiye’ye yeni bir hayat kurmak için geldim. Irak’ta kalsaydım Irak hükümeti beni yakalayacaktı
" dedi.Nöbetçi mahkeme M.A.A.A.’yı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan M.A.A.A. Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
#DEAŞ
#terör örgütü DEAŞ
#Samsun TEM polisi
44 dakika önce
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Terör örgütü DEAŞ’ın silahlı güçleri arasında görev alan şahıs yakalandı
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