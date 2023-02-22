Terör örgütü DEAŞ’ın silahlı güçleri arasında görev alan şahıs yakalandı

Terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi, takip ve çalışmalar sonucu yakalandı.
DEAŞ terör örgütünün silahlı güçleri arasında görev alan yabancı uyruklu bir kişi Samsun TEM polisinin takibi sonucu gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terörle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu daha önce Irak’ta bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ’ın silahlı güçleri arasında yer aldığını tespit ettikleri Irak uyruklu 25 yaşındaki M.A.A.A.’yı yaptıkları takip ve çalışma sonucu Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.