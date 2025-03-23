İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında 93 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkemeden ilk kararlar gelmeye başladı. Medya A.Ş. Genel müdürü ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı. İPA Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Gökçe, İBB'nin iştiraki Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, Serdar Haydanlı ve İmamoğlu İnşaat San. A. şirketi Genel müdürü Tuncay Yılmaz, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Ali Nuhoğlu savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.





Cemal Ufuk Karakaya ve Bayram Taşkın serbest bırakıldı. Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın ise tutuksuz yargılanacak.





ÖZEL'İN DİKKAT ÇEKTİĞİ İSİM DE TUTUKLANDI





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gizli tanığın ifadesinde yer alan Serdar Haydanlı'nın gözaltına alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldığını söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir" ifadeleri yer almıştı. Özel'in işaret ettiği Serdar Haydanlı da tutuklananlar arasında bulunuyor.





İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında da adliyeye çıkarılan diğer 89 kişiden 5 şüpheli 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'kişisel verileri ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından, 84 şüpheli ise 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet almak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.















